https://noticiaslatam.lat/20241222/situacion-muy-dificil-varios-paises-europeos-se-preocupan-por-perder-un-socio-fiable-del-gas-1159964553.html

"Situación muy difícil": varios países europeos se preocupan por perder un socio fiable del gas

"Situación muy difícil": varios países europeos se preocupan por perder un socio fiable del gas

Sputnik Mundo

El contrato para el tránsito de gas ruso a través de Ucrania está a pocos días de expirar, pero varios países europeos, como Hungría, Austria y Eslovaquia... 22.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-22T18:31+0000

2024-12-22T18:31+0000

2024-12-22T18:31+0000

economía

ucrania

🌍 europa

gas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/16/1159966213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a4e83de86c405f4a25ea6354503482c.jpg

Las principales empresas gasistas de Europa Central firmaron una declaración en la que piden la continuación del tránsito. Se trata de la empresa eslovaca SPP, su operador de red de gas Eustream, las húngaras MOL Hungarian Oil and Gas Plc y MVM Group, así como asociaciones comerciales y grandes clientes industriales de Hungría, Austria, Italia y Eslovaquia, informa el medio Bloomberg."Presentaremos el documento a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para darle información de primera mano sobre la amenaza que se cierne sobre la seguridad energética y económica de nuestra región", cita la agencia al presidente y consejero delegado de SPP, Vojtech Ferenc.¿Por qué es tan importante el gas ruso para Europa Central?La cuota de Rusia en las importaciones de gas de Hungría alcanza el 47%, mientras que la de Eslovaquia es de casi el 90%. Asimismo, Austria recibió de Gazprom el 97% de sus importaciones de gas en enero de 2024.Los economistas atribuyen esta elevada dependencia a las infraestructuras y los contratos a largo plazo. "[Los gasoductos] Nord Stream, Yamal y el tránsito por Ucrania constituyen suministros directos ininterrumpidos. Y los acuerdos a largo plazo garantizan la previsibilidad [de los suministros de gas]", cree el analista Iliá Margolin.La geografía también es un factor tangible en esta situación. Hungría, Austria y Eslovaquia no tienen salida al mar, por lo que el acceso al gas natural licuado (GNL) es difícil. Cualquier otro medio de suministro elevaría las tarifas y resultaría en el descontento de la población, añade el experto.Los Estados mencionados, siendo clientes mayoritarios de Gazprom en Europa, han estado construyendo durante muchos años su política energética en torno a un suministro fiable desde Rusia, destaca el miembro del consejo de expertos de la Sociedad Rusa del Gas, Pável Márishev.En Eslovaquia ya han evaluado los daños que acarrearía el bloqueo de la tubería. Según la empresa SPP, saldría en unos 220 millones de euros (unos 229 millones de dólares). En este sentido, el primer ministro, Robert Fico, advirtió a Ucrania de consecuencias desagradables."Los países de Europa Central, principalmente Eslovaquia y Austria, se encuentran en una situación muy difícil. No tienen salida al mar, así que los suministros alternativos son solo a través de intermediarios. Es mucho más caro, el precio del GNL es varias veces superior", comparte con Sputnik el abogado húngaro especializado en energía Mate Toth.¿Y después de la expiración del acuerdo?Varios observadores creen que Austria, Hungría y Eslovaquia tienen poco en lo que confiar.Los expertos pronostican que estos países europeos podrían reorientarse hacia el gasoducto Balkan Stream. Sin embargo, destacan que su capacidad está totalmente ocupada por los países balcánicos.En este contexto, Bruselas se muestra categórico y deja claro que nada de esto le molesta. La agencia de noticias Reuters cita a un representante de la Comisión Europea que afirma que el regulador adoptó una postura inequívoca."Estamos dispuestos a detener el tránsito de gas de Rusia a Europa a través de Ucrania y no apoyamos ninguna discusión sobre este asunto", subrayó.El actual acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa a través de Ucrania expira el 31 de diciembre de 2024. Las autoridades ucranianas han dicho en reiteradas ocasiones que no tienen previsto prorrogarlo. El 19 de diciembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó durante su gran rueda de prensa y la línea directa que no habrá un nuevo contrato para el tránsito de gas a través de ese país europeo.

https://noticiaslatam.lat/20241221/la-ue-busca-proveedores-alternativos-ante-el-inminente-cese-del-transito-del-gas-ruso-por-ucrania-1159942415.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Elena Savelieva

Elena Savelieva

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Elena Savelieva

ucrania, 🌍 europa, gas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis