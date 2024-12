https://noticiaslatam.lat/20241230/han-fracasado-en-sus-planes-contra-venezuela-cancilleria-condena-respaldo-de-eeuu-a-opositores-1160149780.html

"Han fracasado en sus planes contra Venezuela": Cancillería condena respaldo de EEUU a opositores

CARACAS (Sputnik) — El canciller venezolano Yván Gil calificó este 30 de diciembre como un acto de desesperación el respaldo del Gobierno de Estados Unidos a...

Poco antes, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, informó que Blinken "reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar la voluntad del pueblo venezolano como fue expresada en las urnas, la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos injustamente detenidos". Al respecto, Gil manifestó que a Caracas no le "sorprende" las declaraciones de Blinken, tras considerar que vienen de "un funcionario de un Gobierno saliente y profundamente fracasado". De igual manera, Gil afirmó que Venezuela "no acepta lecciones ni presiones de nadie, menos aún de quien no ha logrado más que fracasar". Venezuela celebró elecciones el 28 de julio, en las cuales Nicolás Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, seguido por Edmundo González, con un 43,18%, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro) desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que su candidato, González, fue el ganador de las elecciones. Varios gobiernos, entre ellos algunos latinoamericanos como Brasil y Chile, pusieron en duda el resultado y aún exigen a la Administración de Maduro las actas de la votación.

