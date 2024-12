https://noticiaslatam.lat/20241230/alta-morosidad-en-tarjetas-de-credito-augura-futuro-dificil-para-agotados-consumidores-de-eeuu-1160138806.html

Alta morosidad en tarjetas de crédito augura "futuro difícil" para "agotados consumidores" de EEUU

Alta morosidad en tarjetas de crédito augura "futuro difícil" para "agotados consumidores" de EEUU

Sputnik Mundo

El número de impagos de tarjetas de crédito en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en 14 años, reporta el medio 'Financial Times'. Este fuerte... 30.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-30T17:43+0000

2024-12-30T17:43+0000

2024-12-30T17:43+0000

economía

📈 mercados y finanzas

impago

tarjetas de crédito

eeuu

tasas de interés

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/1e/1160139327_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_13f3c77c9787bda961b689bd83ea3357.jpg

En los nueve primeros meses de 2024, los prestamistas realizaron cancelaciones —que se producen cuando es considerado improbable que un prestatario pueda pagar sus deudas— por valor de 46.000 millones de dólares en créditos gravemente morosos, un 50% más que en el mismo período del año anterior, señala el periódico, citando los datos recopilados por BankRegData.Aunque los bancos aún no han facilitado sus cifras para el cuarto trimestre de 2024, la agencia señala que los primeros indicios apuntan a que cada vez son más los consumidores que se retrasan mucho en el pago de sus deudas. Por ejemplo, uno de los mayores prestamistas del país, Capital One, informó que en noviembre su tasa anual de impagos de tarjetas de crédito (considerados préstamos morosos) alcanzó el 6,1%, frente al 5,2% del 2023.Si bien el consumo en Estados Unidos repuntó tras la pandemia del COVID-19, en 2022 y 2023 las deudas de los estadounidenses con sus acreedores empezaron a aumentar y, a mediados de 2023, el endeudamiento total en tarjetas de crédito superó por primera vez el billón de dólares, lo que indica una disminución del "poder adquisitivo de los consumidores" del país.Como explica el periódico, la subida de los tipos de interés hizo que los estadounidenses que no podían pagar íntegramente las facturas de sus tarjetas de crédito abonasen 170.000 millones de dólares en intereses en los últimos 12 meses, hasta septiembre. Eso, a su vez, ha restado parte del exceso de efectivo en las cuentas bancarias de los consumidores (especialmente los de bajos ingresos) y como resultado, más de esos endeudados tienen más y más dificultades para pagar sus obligaciones.En consecuencia, prosigue el medio, incluso después de cancelar casi 60.000 millones de dólares en deudas de tarjetas de crédito durante el 2023, todavía hay 37.000 millones de dólares en préstamos en las tarjetas de los consumidores que llevan morosos al menos un mes, y ese nivel sigue siendo casi un punto porcentual superior a la media del año anterior a la pandemia.Según el artículo, la situación se agrava por las previsiones de los funcionarios de un recorte de solo del 0,5% de los tipos de interés en 2025 y "frustra las esperanzas" de una reducción más sustancial de los mismos. Y en el contexto de los aranceles prometidos por el presidente electo de EEUU, Donald Trump contra varios socios comerciales del país, —algo que podría aumentar la inflación y subir las tasas de interés— estas serían "dos cosas problemáticas para los consumidores en 2025", concluyó el citado empresario.

https://noticiaslatam.lat/20241229/calculan-cuantas-veces-crecio-la-deuda-publica-de-eeuu-en-comparacion-con-la-de-rusia-1160122986.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, impago, tarjetas de crédito, eeuu, tasas de interés