Sheinbaum envía un mensaje a Salinas Pliego: "Tiene que pagar impuestos como cualquier mexicano"

27.12.2024

Durante su conferencia matutina del 26 de diciembre, la presidenta Sheinbaum dijo que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y uno de los empresarios más ricos de México, debe pagar sus impuestos, que, superan los 60.000 millones de pesos, según datos oficiales.El 24 de diciembre por la mañana, Salinas Pliego se lanzó contra el Gobierno de México a través de un mensaje en el que dijo que Inflación y los impuestos son las herramientas favoritas de los políticos para empobrecer al pueblo que dicen proteger. También se lanzó contra el partido político oficialista Morena, el que postuló a Sheinbaum, y aseguró que esa organización política no va a cuidar a los mexicanos."Feliz navidad y que Dios los cuide… porque #Morena no los va a cuidar y les va a robar todo", escribió el empresario, que, según el patrimonio neto en tiempo real calculado por la revista Forbes cuenta actualmente con una fortuna de 4.600 millones de dólares.La mandataria resaltó que muchas veces algunas personas, como en este caso el empresario mexicano, hablan del Estado de derecho, pero se olvidan de él cuando tienen que cumplir con la ley, como el pago de sus responsabilidades tributarias.Sheinbaum recordó que la controversia en torno a la cantidad de impuestos que debe el también dueño de TV Azteca, una de las dos principales televisoras del país latinoamericano, continúa siendo discutida por las autoridades judiciales y que espera sea resuelta."Sigue en tribunales. Esperemos, a ver si antes de que termine el periodo de los actuales representantes o ministros de la Corte, pues pueda resolverse", aclaró la presidenta.Durante el pasado mes de marzo, durante el gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que la deuda del dueño de Grupo Salinas ascendía en ese entonces a 63 mil millones de pesos.53 mil millones de pesos corresponden a juicios fiscales previos y en curso y 10 mil millones de pesos son resultado de créditos emitidos durante la administración de López Obrador.Desde 2008, Ricardo Salinas Pliego ha litigado varios créditos fiscales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le ha dado la razón al SAT; sin embargo, los litigios llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde continúan en trámite, razón por la que las autoridades tributarias no pueden cobrarle al empresario.

