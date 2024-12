https://noticiaslatam.lat/20241227/me-preocupa-que-nos-abandonen-incertidumbre-ronda-entre-las-fuerzas-armadas-ucranianas-1160075218.html

"Me preocupa que nos abandonen": incertidumbre ronda entre las Fuerzas Armadas ucranianas

Frente a las versiones sobre una posible pausa en el conflicto en Ucrania, los militares ucranianos no creen que eso llegue pronto, procede de 'The Washington... 27.12.2024, Sputnik Mundo

Preguntado por un posible alto al fuego en 2025, los militares ucranianos señalaron que verían con buenos ojos una pausa que, sin embargo, consideran poco probable. Un miembro de la 33.ª Brigada Mecanizada de las FFAA de Ucrania indicó que "la moral sigue bajando cada vez más, empeorando cada vez más", ya que nadie ve el final del conflicto.A diferencia de lo que ocurría en momentos anteriores del conflicto, cuando las fuerzas de Kiev esperaban la victoria, ahora esto "no está claro", declaró al medio el comandante adjunto del batallón de la brigada."Esto no puede seguir así (...) Nos estamos retirando. Y [las fuerzas rusas] empujan cada vez más. ¿Qué tipo de victoria será? (...) Si nuestros oficiales no pueden poner fin a esto, tal vez [el presidente electo de EEUU Donald] Trump pueda", afirmó otro de los miembros de la brigada.Además, un operador de drones declaró a los medios que las tropas ucranianas carecen a menudo de apoyo de infantería."Se trata de un par de tipos, y tienen más de 50 años. ¿Qué van a hacer?", afirmó.Rusia continúa, desde el 24 de febrero de 2022, una operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Putin formuló el pasado 14 de junio varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz: que Ucrania retire las tropas de las cuatro nuevas regiones rusas (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear. A su vez, Zelenski, cuyo mandato como presidente de Ucrania finalizó en mayo pasado, rechazó la propuesta, calificándola de "ultimátum".

