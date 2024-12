https://noticiaslatam.lat/20241226/rusia-senala-que-la-osce-enfrenta-una-grave-degradacion-ideologica-1160046454.html

Rusia señala que la OSCE enfrenta "una grave degradación ideológica"

Rusia señala que la OSCE enfrenta "una grave degradación ideológica"

VIENA (Sputnik) — La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sigue siendo el único canal de comunicación en la zona euroatlántica, a... 26.12.2024

Agregó que el principio de consenso es "el elemento principal para la toma de decisiones clave" y que sigue vigente a pesar de una presión sobre la OSCE. Además, el representante ruso ante el organismo enfatizó que Rusia no permitirá que la OSCE se ajustara a las normas occidentales mientras participara en el formato. En este contexto, Lukashévich afirmó que Rusia no considera retirarse de la OSCE. "No existen procedimientos de este tipo", subrayó.

