"Si Ucrania apostara por ataques contra Moscú, se enfrentaría a un golpe devastador"

En medio del constante avance de Rusia en la línea del frente, el régimen ucraniano se enfrenta a la creciente preocupación de que la futura Administración de Donald Trump pueda negarse a transferir nuevos paquetes de apoyo militar a Kiev. De ahí la lucha de Ucrania por construir sus propios sistemas de armas de largo alcance.Una vez que Rusia reciba información fiable de que tales armas han sido creadas o de que se encuentran en las etapas finales, los talleres correspondientes serán atacados con misiles hipersónicos y de crucero, precisó el experto al comentar un informe de The Economist, en el que se afirmaba que Ucrania estaba estudiando cómo aumentar el alcance de su misil, llamado Trembita, para que pudiera alcanzar Moscú. Actualmente, el misil tiene una velocidad de hasta 400 km/h y un alcance de 200 km.¿Podría Ucrania conseguirlo? Podría, siempre que recibiera un considerable apoyo tecnológico y financiación de Occidente, afirmó Knútov. Señaló que Ucrania lleva al menos 15 años desarrollando modificaciones del misil Grom-2, una versión moderna del sistema de misiles balísticos Tochka-U de la era soviética. Además, Estados Unidos y el Reino Unido suministraron a Ucrania la tecnología necesaria para mejorar el misil Grom y prepararlo para su producción en serie, señaló el experto. Los esfuerzos de Ucrania para construir armas de largo alcance se producen después de que el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que es poco probable que Kiev reciba los mismos niveles de ayuda bajo su administración. Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera. Para las autoridades rusas, el vertido de armas en Ucrania no favorece una resolución pacífica y rápida del conflicto y solo lo está prolongando, aumentando el número de víctimas y la destrucción.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que ningunas armas occidentales son capaces de cambiar el curso de la operación especial, mientras que el suministro de material armamentístico a Kiev no hace más que confirmar la implicación directa de los países de la OTAN en el conflicto de Ucrania.

