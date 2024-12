https://noticiaslatam.lat/20241226/podremos-encontrar-pronto-la-respuesta-a-la-existencia-de-vida-extraterrestre-1160054425.html

¿Podremos encontrar pronto la respuesta a la existencia de vida extraterrestre?

Las capacidades de la ciencia moderna permitirán calcular el posible número de civilizaciones extraterrestres en las próximas décadas, declaró el profesor de...

Según el científico, es muy posible que los astrónomos no consigan encontrar vida extraterrestre en el período que ha esbozado, pero el estudio de planetas similares a la Tierra permitirá evaluar gradualmente el alcance de la propagación de la vida en el universo."A menos que la naturaleza tenga algún tipo de prejuicio contra la civilización, no somos los primeros a los que les ocurre esto. Ha ocurrido en algún otro lugar de la historia espacial", subrayó.En un informe desclasificado de 2024 de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Pentágono, se informó de que tras estudiar 118 sucesos anómalos, la agencia no pudo encontrar pruebas de actividad, vida o tecnología extraterrestre. Se analizaron otros 174 casos, cuya investigación aún no se ha cerrado oficialmente. Sin embargo, se sostiene que tampoco indican la existencia de vida extraterrestre.

