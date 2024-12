https://noticiaslatam.lat/20241217/los-anillos-de-saturno-podrian-ser-mucho-mas-antiguos-de-lo-que-se-creia-1159824206.html

Los anillos de Saturno podrían ser mucho más antiguos de lo que se creía

Los anillos de Saturno podrían ser mucho más antiguos de lo que se creía

Una nueva investigación realizada por científicos japoneses sugiere que los anillos de Saturno podrían ser algunos miles de millones más viejos de lo que se... 17.12.2024

El nuevo estudio publicado el 16 de diciembre en la revista Nature Geoscience sugiere que la edad de los anillos de Saturno podría ser de alrededor de 4.600 millones de años y no de entre 100 y 400 millones de años, como se estimaba.Científicos del Instituto de Ciencias de Tokio y de la Universidad de París Cité explican que anteriormente se creía que los anillos eran más jóvenes porque fotografías enviadas por la nave espacial Cassini de la NASA no mostraron ninguna evidencia de oscurecimiento de estos por el impacto de micrometeoroides, lo que llevó a los científicos a concluir que los anillos se formaron mucho después que el planeta."Se ha calculado que los anillos de Saturno tienen entre 100 y 400 millones de años, según la hipótesis de que el bombardeo de micrometeoritos [pequeños trozos de roca que a menudo datan de la formación del sistema solar] no siderales oscurece los anillos con el tiempo, y la observación de la Cassini indica que las partículas de los anillos parecen estar relativamente limpias", se lee en ella investigación.Sin embargo, el nuevo estudio sugiere que los micrometeoroides se vaporizan tras impactar contra los anillos, y apenas dejan residuos oscuros y sucios, por lo que los científicos conjeturan que los anillos de Saturno pueden mantenerse sin cambios no porque sean jóvenes, sino porque son resistentes a la suciedad."Demostramos un mecanismo de resistencia a la contaminación que podría contradecir la creencia generalizada de que las sustancias oscuras no heladas de los micrometeoroides contribuyen significativamente al oscurecimiento de los anillos. En su lugar, nuestros hallazgos sugieren que el material oscuro del impactador se elimina eficientemente", sostienen los autores del reporte.Los investigadores destacan que los anillos de Saturno podrían ser tan antiguos como la edad del sistema solar, que es de alrededor de 4.603 millones de años.

