© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation

Edificios residenciales destruidos en una calle de la ciudad de Avdéyevka, en la república popular de Donetsk. El 17 de febrero, el entonces ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, informó al presidente ruso, Vladímir Putin, de la liberación completa de la localidad por las tropas rusas.