https://noticiaslatam.lat/20241225/trump-critica-a-biden-por-conmutar-sentencias-de-muerte-de-37-asesinos-1160026997.html

Trump critica a Biden por conmutar sentencias de muerte de 37 asesinos

Trump critica a Biden por conmutar sentencias de muerte de 37 asesinos

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) – El presidente electo de EEUU, Donald Trump, criticó este 24 de diciembre al mandatario saliente, Joe Biden, por conmutar las sentencias... 25.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-25T03:16+0000

2024-12-25T03:16+0000

2024-12-25T03:42+0000

internacional

eeuu

donald trump

joe biden

dzhokhar tsarnaev

sociedad

pena de muerte

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/19/1160027138_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1ed5095f5796c692b11923a8f9b1a874.jpg

"Joe Biden acaba de conmutar la pena de muerte de 37 de los peores asesinos de nuestro país. Cuando escuches los actos de cada uno, no creerás que lo haya hecho. No tiene sentido. Los familiares y amigos están aún más devastados. ¡No pueden creer que esto esté sucediendo!", escribió Trump en la plataforma Truth Social. La víspera, Biden conmutó las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte en el país, reemplazando sus penas de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La lista incluye al menos a cinco asesinos de niños y varios asesinos en masa, según reportes de prensa. Los tres individuos que no obtuvieron una conmutación son Dzhokhar Tsarnaev, quien perpetró los atentados con bombas en el Maratón de Boston de abril de 2013, el supremacista blanco Dylann Roof, autor de una masacre en una iglesia de Charleston en junio de 2015, y Robert Bowers, autor del tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh en octubre de 2018. Trump agregó que le encargará al Departamento de Justicia que busque activamente la pena capital para los violadores y asesinos violentos. Durante la campaña electoral de 2024, Trump pidió la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley. Al respecto, consideró que la pena de muerte para los narcotraficantes podría resolver completamente el problema de las drogas en EEUU.

https://noticiaslatam.lat/20240126/alto-comisionado-de-la-onu-para-los-ddhh-llama-a-prohibir-las-ejecuciones-con-nitrogeno-1147744741.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, joe biden, dzhokhar tsarnaev, sociedad, pena de muerte