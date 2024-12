https://noticiaslatam.lat/20241225/las-entregas-de-gas-ruso-a-europa-crecen-hasta-un-20-entre-enero-y-noviembre-1160028943.html

Las entregas de gas ruso a Europa crecen hasta un 20% entre enero y noviembre

Las entregas de gas ruso a Europa crecen hasta un 20% entre enero y noviembre

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Los suministros de gas ruso a Europa aumentaron hasta un 20% interanual en los primeros 11 meses de 2024, comunicó el vice primer ministro... 25.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-25T08:44+0000

2024-12-25T08:44+0000

2024-12-25T09:21+0000

economía

alexandr nóvak

gas

rusia

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/02/09/1135566815_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_8de3a249472cfb5de72c16af0c6bba51.jpg

El vicepresidente del Gobierno precisó que Rusia exportó "alrededor de 50.000 millones de metros cúbicos de gas en los primeros 11 meses —a pesar de todas las declaraciones y la presión de sanciones— puesto que es un producto muy ecológico, tiene demanda, y el gas ruso es el más ventajoso en cuanto a la logística del suministro y el precio".Además, agregó que las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de Rusia ascenderán a 33 millones de toneladas para finales de 2024.Asimismo, señaló que Rusia está dispuesta a continuar suministrando gas a Europa a través de varias rutas, no solo a través de Ucrania. La situación con las reservas de gas en Europa es bastante tensa a pesar de los suministros de Rusia, y sin ellos la situación será aún más difícil, añadió el funcionario.Según el vice primer ministro, las reservas de gas en las instalaciones de almacenamiento europeas son actualmente entre un 3 y un 5% menores que los últimos cinco años. Europa se enfrenta a una nueva crisis energética, debido a la disminución de las reservas de gas, la llegada del frío y las sanciones impuestas por EEUU contra el banco ruso Gazprombank, que realizaba las transacciones de pago de los importadores del combustible ruso, señala la agencia económica Bloomberg.Los precios del combustible ya han subido un 45% durante 2024, apunta la agencia. Al mismo tiempo, las reservas disminuyen rápidamente debido al aumento de la demanda por el frío, añade. De acuerdo con Bloomberg, en el segundo trimestre de 2025, durante la estación cálida, cuando habitualmente el gas se abarata lo suficiente como para llenar los depósitos, los precios podrían ser más altos que el tercer trimestre.Rusia ha manifestado en repetidas ocasiones que, al negarse a cooperar con Moscú, la UE ha dañado su economía, como demuestran el descenso de la producción, las quiebras de empresas y la recesión en los países del bloque europeo. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.Sin embargo, Bruselas, representada por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia en favor de suministros alternativos más costosos, especialmente de Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20241225/el-consumo-mundial-de-gas-aumentaria-en-mas-de-100000-millones-de-metros-cubicos-en-2024-1160027648.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alexandr nóvak, gas, rusia, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas