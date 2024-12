https://noticiaslatam.lat/20241212/israel-quiere-volver-a-las-hostilidades-tras-el-canje-de-rehenes-a-raiz-de-la-tregua-con-hamas-1159720659.html

Israel "quiere volver a las hostilidades" tras el canje de rehenes a raíz de la tregua con Hamás

Israel "quiere volver a las hostilidades" tras el canje de rehenes a raíz de la tregua con Hamás

Sputnik Mundo

El movimiento palestino Hamás busca un alto al fuego definitivo en la Franja de Gaza, mientras que Israel persigue otros objetivos, opinaron a Sputnik expertos... 12.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-12T18:43+0000

2024-12-12T18:43+0000

2024-12-12T18:43+0000

defensa

💬 opinión y análisis

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

📰 conflicto palestino-israelí

israel

hamás

franja de gaza

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/04/1158775281_0:153:3070:1880_1920x0_80_0_0_9ba86db044e1f70d18c50150c8491846.jpg

Al referirse a la posible visita del consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jack Sullivan, a Oriente Medio, el analista político Mohsén Abu Ramadán destacó que esto tendría lugar "en el marco de los esfuerzos y el diálogo político" con mediadores desde el inicio del conflicto para ponerle fin.Indicó que Netanyahu "no es flexible" en cuanto a retirarse de los llamados corredores Filadelfia y Netzarim, y que "quiere volver a las hostilidades una vez concluido el intercambio de rehenes". A diferencia de Israel, Hamás mantiene la flexibilidad respecto al acuerdo, señala el analista del Centro Palestino de Estudios, Mohamed Masri. La declaración se produce en medio de las filtraciones no confirmadas, según las cuales el movimiento palestino admitió por primera vez la posibilidad de un acuerdo que permita a Israel permanecer temporalmente en la Franja de Gaza tras el cese de las hostilidades.A su vez, Estados Unidos "lleva haciendo las mismas declaraciones desde el comienzo de la guerra", pero desde Washington insisten en que "es Hamás quien rechaza el acuerdo", añadió el interlocutor.El movimiento palestino Hamás podría haber aceptado por primera vez un acuerdo que permitiría a Israel seguir temporalmente en la Franja de Gaza tras el alto al fuego, informó el medio estadounidense The Wall Street Journal citando a mediadores. Asimismo, según el medio, Hamás también elaboró una lista de rehenes, que liberaría en virtud del acuerdo de alto el fuego. Las fuentes del WSJ afirmaron que Jake Sullivan tiene previsto visitar Israel, Egipto y Catar en los próximos días para "facilitar un acuerdo".

https://noticiaslatam.lat/20241212/republicanos-vs-democratas-estadounidenses-quien-contribuye-mas-al-genocidio-en-gaza-1159711361.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, 📰 conflicto palestino-israelí, israel, hamás, franja de gaza