La visita de Fico a Moscú no significa que la UE "esté más dispuesta a dialogar con Rusia"

MOSCÚ (Sputnik) — La visita del primer ministro eslovaco, Robert Fico, a Moscú no está relacionada con una posible mayor disposición de la Unión Europea para... 23.12.2024

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había anunciado previamente que el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió a Fico el pasado 22 de diciembre en una visita de trabajo en el Kremlin. Fico, por su parte, aclaró que su desplazamiento a Moscú se debió en parte a las declaraciones de Volodímir Zelenski, quien había expresado su intención de prohibir el tránsito de gas ruso a través de Ucrania. El experto ruso subrayó que Europa es un continente diverso, y que figuras como Fico y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ocupan una posición particular dentro de este contexto. En Europa no existe unidad en el enfoque a Rusia, señaló el experto y adujo el ejemplo de Alemania, al recordar que Putin en más de una ocasión dijo que Rusia podría suministrar gas por la tubería que quedó intacta tras la explosión en el gasoducto Nord Stream 2, pero la parte alemana no reanuda la labor necesaria. A juicio de Gúsev, Eslovaquia podría recibir gas ruso vía Turkish Stream o por Blue Stream.Al comentar la prohibición de Zelenski de transitar gas ruso, el experto dijo que con tal decisión Kiev "se dispara en el pie". "La tarea que se plantea Kiev es sencilla: hacer que Hungría y Eslovaquia sean más condescendientes, pues ambas siempre votan en contra del ingreso de Ucrania en la OTAN", declaró.

