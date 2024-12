https://noticiaslatam.lat/20241223/denuncian-explotacion-de-migrantes-tras-la-industria-del-champan-de-lujo-frances-1159976027.html

Denuncian explotación de migrantes tras la industria del champán de lujo francés

Denuncian explotación de migrantes tras la industria del champán de lujo francés

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Los migrantes jornaleros que recogen las uvas en la provincia de Champaña, en el noreste de Francia, tienen que dormir a la intemperie y...

En la ciudad de Épernay se encuentran las sedes de algunas marcas de champán más caras del mundo, como Moët & Chandon y Mercier, pero los trabajadores procedentes de África occidental y Europa del Este que recogen uva en los viñedos cercanos afirman que les pagan de forma ilegal menos de lo pactado o no les pagan del todo. Periodistas del Guardian vieron a jornaleros durmiendo en la calle o en tiendas de campaña, ya que los viñedos no les proporcionaban alojamiento. Otros trabajadores, residentes en un pueblo cercano, dijeron que se habían visto obligados a robar comida a los lugareños porque no tenían dónde comprar provisiones.

francia

