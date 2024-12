https://noticiaslatam.lat/20241223/controlado-entre-bastidores-revelan-nuevos-detalles-sobre-el-ataque-con-biperes-en-libano-1159988140.html

"Controlado entre bastidores": revelan nuevos detalles sobre el ataque con bíperes en Líbano

"Controlado entre bastidores": revelan nuevos detalles sobre el ataque con bíperes en Líbano

2024-12-23T19:11+0000

2024-12-23T19:11+0000

2024-12-23T19:11+0000

Inicialmente, la inteligencia israelí logró descubrir que los miembros de Hizbulá compraban los dispositivos a la empresa taiwanesa Gold Apollo, declaró al canal un exagente del Mosad recientemente retirado. Sin embargo, debido al pequeño tamaño de los bíperes de esa empresa, Tel Aviv tuvo que desarrollar su propio dispositivo.Entre los criterios más importantes sometidos a desarrollo, la fuente señaló el tamaño del aparato, que le permitiría contener tal cantidad de explosivo que la detonación afectaría al propietario, pero no a las personas de su entorno. Y también el volumen de la melodía con la que suena, para que una persona la oyera con precisión y lo sacara al recibir la señal.Para convertirse en proveedor de bienes para Gold Apollo, los servicios israelíes crearon empresas ficticias en distintos países del mundo. Los aparatos "robustos, resistentes al polvo y al agua" fueron objeto de una intensa publicidad en YouTube. Los anuncios tuvieron éxito y hubo muchos compradores interesados, pero los bíperes solo llegaron a miembros del movimiento libanés, indicó el exagente."Cuando nos compran a nosotros, no tienen ni idea de que están comprando al Mosad. Hacemos como en [la película] The Truman Show, todo está controlado por nosotros entre bastidores", resumió.Israel y el Líbano se encuentran en una guerra no declarada desde el pasado 8 de octubre, cuando el movimiento Hizbulá comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte de Israel como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, tras su incursión armada en Israel, el cual a su vez respondió a cada ataque.Las Fuerzas de Defensa de Israel sostienen que sus ataques están dirigidos contra Hizbulá. Las acciones, tanto de Israel como de Hizbulá, se han ido incrementando y se teme que el conflicto pueda convertirse en una guerra abierta o, incluso, una regional.Las hostilidades se intensificaron después de que el Ejército israelí atacara a finales de julio pasado un edificio residencial del sur de Beirut para asesinar a Fuad Shukr, un alto cargo de Hizbulá, presuntamente implicado en el bombardeo del pueblo druso de Majdal Shams, en los Altos del Golán, ocupados por Israel, que mató a 12 menores y dejó 30 heridos a mediados del mismo mes.Además, los días 17 y 18 de septiembre, en distintas partes del Líbano se produjeron explosiones de bíperes, que dejaron unos 40 muertos y casi 3.000 heridos, según los últimos datos oficiales. Hizbulá y las autoridades libanesas acusan de esas explosiones a Israel, que no ha confirmado ni negado hasta ahora su implicación.

