La capital de México alberga una centenaria tradición navideña: el nacimiento gigante de Iztacalco

La capital de México alberga una centenaria tradición navideña: el nacimiento gigante de Iztacalco

Sputnik Mundo

Los nacimientos son una de las decoraciones imprescindibles en Navidad. La representación de la natividad de Jesús tiene un significado relevante para quienes... 22.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-22T23:12+0000

2024-12-22T23:12+0000

2024-12-22T23:55+0000

américa latina

jesús

ciudad de méxico (cdmx)

nacimiento

sociedad

méxico

navidad

🎭 arte y cultura

En la alcaldía Iztacalco, el nacimiento gigante es reconocido no solo por su gran tamaño, que abarca el gran patio de la casa de la familia Ontiveros Rodríguez. Año con año, miles de personas hacen fila para entrar gratuitamente, platicar con la gente que está en el sitio y disfrutar de las figuras que conforman la instalación.Pero esta tradición arrancó varios años antes en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, de la mano de Juana Rodríguez y José Ontiveros, refiere Marco Ontiveros en entrevista para Sputnik. "Estamos próximos a cumplir 100 años [de colocar el nacimiento]; esto ocurrirá en tres años más", comenta. Desde hace 57 años, la instalación se realiza en el número 86 de la calle Playa Villa del Mar, de la colonia Militar Marte. Cada edición se renueva la amplia escenografía, con el fin de brindar una experiencia distinta a quienes, desde hace décadas, visitan el lugar.Los integrantes Si bien la ambientación del nacimiento de la familia Ontiveros Rodríguez se modifica cada año, lo que no cambian son las piezas, todas de manufactura mexicana, con excepción del niño Jesús, que fue realizado en España.Asimismo, menciona que, con el paso de los años, algunos de los objetos se han roto o despintado, especialmente los de figuras humanas. Sin embargo, la mayor parte de estos son restaurados y se colocan nuevamente en el nacimiento.Este año, se pueden observar, además de los tradicionales Reyes Magos, los borregos y camellos, algunos escenarios con figuras que se mueven, como la de un herrero. De igual manera, hay lavanderas y pescadores, los cuales dan mayor vida a las réplicas de ríos que corren por la instalación.De igual manera, Ontiveros hace énfasis en que también la tecnología ha sido un parteaguas para la instalación, ya que, de esta manera, han sustituido artículos rudimentarios para iluminar o mantener las pequeñas fuentes en movimiento."En un principio, toda la estructura [para dar vida al nacimiento] era a través de tuberías, pero desde hace dos años uno de los primos de la familia cambió la iluminación por LEDS (...). Es una manera en la que evitamos riesgos", explica.Momentos especialesDespués de tantas décadas con esta tradición, la familia Ontiveros Rodríguez cuenta con una gran variedad de anécdotas, mismas que comienzan con la planeación de la colocación del nacimiento. Esto se da meses antes de que inicie diciembre."El 7 de diciembre, absolutamente toda la familia, viaja [para colocar esta ofrenda] (...). Toda esta estructura está planeada y pensada desde meses antes por Arturo, uno de nuestros primos, (...). Se ponen mesas afuera [de la casa] para que la gente pueda participar y comer", describe Marco Ontiveros.Asimismo, el integrante de esta familia mexicana explica que tienen un ritual: el último niño o niña de su círculo es quien coloca y arrulla al niño Dios el 24 de diciembre, por lo que todos los familiares han tenido oportunidad de pasar por esta actividad.Pero eso no es todo. Debido a la larga data de esta tradición dentro de la familia Ontiveros Rodríguez hay varias generaciones de familias que los visitan y que, incluso, han forjado amistad con ellos."Es muy constante saber que hay gente que se conoció en la fila para entrar al nacimiento, o comprando esquites [afuera de la casa] (...) Ahora vienen con sus hijos, o hasta con nietos. Son muchas las historias y te las platican; algunos ya pasan a la casa porque tenemos la puerta abierta para quien quiera", asegura Marco.El nacimiento gigante de los Ontiveros Rodríguez está abierto al público hasta el 7 de enero de 2025. La entrada es gratuita.

ciudad de méxico (cdmx)

méxico

2024

