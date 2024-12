https://noticiaslatam.lat/20241222/candidatura-de-mexico-y-colombia-para-la-oea-debe-ser-benefica-para-america-latina-1159940777.html

Candidatura de México y Colombia para la OEA debe ser "benéfica para América Latina"

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su par colombiano, Gustavo Petro, anunciaron esta semana que impulsarán de forma conjunta candidaturas femeninas para presidir la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)."Es muy importante, en la OEA obviamente es América Latina y el Caribe, ponernos de acuerdo entre varios países para impulsar una candidatura con una visión distinta a la actual", dijo la jefa de Estado mexicana el 19 de diciembre."Y también para Naciones Unidas, que pudiera una mujer encabezar la Secretaría General de la ONU. Y no es que hayamos dicho nombres en particular, sino comenzar a trabajar en ello", añadió.Sheinbaum precisó que le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, así como al jefe de la Oficina de Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, que se involucren en el asunto."Comenzaremos a trabajar en ello, les pedí que se involucraran en estos temas. Es ser mujer, pero también es una visión de prosperidad compartida", aseveró la científica.La estrategia, que ya había sido dada a conocer por el presidente colombiano en su cuenta de X, forma parte de las acciones acordadas por los líderes latinoamericanos durante la reunión que sostuvieron el 16 de diciembre en Palacio Nacional, la sede del Gobierno de México, para avanzar en una agenda bilateral centrada en fortalecer la cooperación entre ambos países.Sputnik conversó con la internacionalista y doctora en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Mónica Velasco Molina, sobre el potencial del encuentro entre los jefes de Estado progresistas, así como la relevancia de las acciones anunciadas.La importancia de la OEAEn principio, la experta en la región observó que, en 2025, dos eventos de gran envergadura tendrán lugar en América Latina: la renovación de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, cuyo proceso comenzará a principios de febrero, así como el relevo de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), actualmente en manos de la hondureña Xiomara Castro y que pasará a Petro.En ese sentido, Velasco Molina señaló que la importancia de la OEA es fundamental, toda vez que el actual secretario general, Luis Almagro, durante todo el tiempo que ha estado al frente del organismo "ha tratado en innumerables ocasiones de socavar y de interrogar, de cuestionar y de hostilizar a los gobiernos progresistas en la región".Añadió que es muy importante que la Secretaría General de la OEA recaiga no solamente en una mujer, "sino que esta mujer sea, digamos, progresista o, por lo menos, no tan declaradamente proestadounidense, como ocurrió con Almagro".En segundo lugar, la académica observó que, en 2025, América Latina será escenario de diversos procesos electorales, incluidas las elecciones presidenciales en Colombia, Honduras, Brasil y Chile, "es decir, de los gobiernos progresistas", por lo que consideró importante que la OEA recaiga en una mujer con un perfil afín, como lo están planteando Petro y Sheinbaum.Mancuerna a favor de la regiónLa académica de la UNAM recordó que, en septiembre de este año, el Gobierno derechista del paraguayo Santiago Peña formalizó la candidatura de su canciller, Rubén Ramírez, para suceder a Luis Almagro al frente de la OEA.De esa manera, Velasco Molina ponderó que la alianza de la presidenta mexicana y su homólogo colombiano "se adelanta un poco también al cabildeo que va a comenzar a generarse en nuestra región, para determinar quién sería la candidata más fuerte que obtendría la mayoría simple en el seno de la OEA"."En este caso, pues, América Latina sería la que, probablemente, llevaría una candidatura más fuerte, porque estaríamos pensando en un bloque más fortalecido, más organizado, no solamente articulándose la CELAC y la OEA, sino que podría, digamos, [construir] mejores vasos comunicantes con otras regiones del mundo", continuó.Renovación en la ONUEl proceso para elegir al nuevo secretario general de la ONU dará comienzo cuando expire el mandato del actual dirigente, António Guterres, el 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, el secretario general es designado por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando la Asamblea aprobó una resolución histórica para transparentar este proceso.De esa manera, la académica recordó que, hasta la elección del portugués, el procedimiento para seleccionar a la persona al frente del organismo internacional "siempre había sido en lo oscurito, la participación de la Asamblea General había siempre sido residual (...) y claro, esto, en realidad, no se definía por quién era el más capaz, sino era más bien por términos ideológicos".Así, la experta señaló que se espera que la próxima elección sea igual de activa que la de Guterres, por lo que es de suma importancia "que América Latina se ponga de acuerdo quién sería su candidato o su candidata, en este caso, especialmente si vemos que [Donald] Trump va a llegar con toda la iniciativa, como miembro permanente que son los Estados Unidos, para tratar de bloquear iniciativas que sean en beneficio de los países como los nuestros, subdesarrollados"."Por eso cobra gran relevancia que, desde ahora, ya están articulando tanto para la OEA, como para Naciones Unidas, un perfil de candidatas (...) que estén más en concordancia con los problemas que atraviesan las mayorías en el mundo y no solamente pensando en la articulación de los grandes privilegios de las industrias armamentistas, de los oligopolios económicos, etc.", ponderó Velasco Molina.En cuanto a la posibilidad de que una dirigencia femenina y progresista en los dos organismos internacionales dé paso a una reforma de las mismas, como se ha pedido desde México y Brasil, la académica de la UNAM consideró que, si bien todo el mundo espera que tanto la OEA como la ONU se transformen para el bien de nuestros países, es poco probable que se emprenda una reforma profunda.Sin embargo, mencionó la posibilidad de que, "si existe una candidata que tenga un perfil más del lado de los progresistas, la manera en la que podría actuar (...) le permitiría cierta libertad de acción a nuestros países".Todo lo anterior recuerda al planteamiento del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que en junio de 2022 —cuando el líder de Colombia Humana se impuso en el balotaje frente a Rodolfo Hernández— reiteró su llamado a integrar América en una región colaborativa y competitiva, similar a lo que fue la Comunidad Económica Europea y que, en 1993, dio paso al nacimiento de la Unión Europea.Al respecto, Velasco Molina aseveró que la unidad latinoamericana y caribeña sólo será posible "cuando dejemos de pensarnos como una réplica de la Unión Europea".

