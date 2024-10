https://noticiaslatam.lat/20241009/petro-acusa-a-exfuncionarios-de-colombia-de-planear-golpe-de-estado-en-su-contra-1158130854.html

Petro acusa a exfuncionarios de Colombia de planear "golpe de Estado" en su contra

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano Gustavo Petro acusó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez de...

"Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito, que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña", dijo este miércoles 9 de octubre el mandatario en su cuenta de la red social X.La víspera, la sala plena del Consejo Nacional Electoral resolvió formular pliego de cargos en contra de la campaña presidencial de Petro, por presuntamente haber omitido algunos préstamos y consignaciones en las cuentas que deben presentar los candidatos al final de las elecciones. Tras conocerse el fallo, Petro afirmó que se trata del comienzo de un "golpe de Estado" y que el objetivo es sacarlo del ámbito político. Además, aseguró que, de concretarse la investigación, supondría "la mayor afrenta" a la democracia en la historia del país. Germán Vargas Lleras fue vicepresidente de Juan Manuel Santos (2010-2018) y también ministro de Vivienda, mientras que Néstor Humberto Martínez fue fiscal general entre 2016 y 2019, y ambos han sido duros críticos del actual mandatario.

