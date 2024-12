https://noticiaslatam.lat/20241222/alertan-de-un-alza-de-suicidios-en-japon-por-estar-atrapados-en-una-espiral-de-pagar-deudas-1159962179.html

Alertan de un alza de suicidios en Japón por estar atrapados "en una espiral de pagar deudas"

Alertan de un alza de suicidios en Japón por estar atrapados "en una espiral de pagar deudas"

La deuda media de los hogares se elevó a 6,55 millones de yenes (casi 42.000 dólares al cambio actual) en 2023, sobrepasando los ingresos, especifica el portal citando datos oficiales. Y para 2022, incluso teniendo en cuenta el descenso del endeudamiento, la relación entre la deuda de las familias y la renta media disponible en ese país alcanzó la cifra récord del 122%, añade. Como resultado, se estima que el número de quiebras personales (ya el más alto desde la pandemia COVID-19) ascendería para finales de 2024 a su mayor nivel desde 2012 en ese país, que se encuentra en un "delicado equilibrio", debido a "décadas de deflación y estancamiento económico".Según el artículo, este problema, común a muchos países desarrollados, es especialmente grave en Japón debido a sus sueldos relativamente bajos. Por ejemplo, el salario medio en Japón en 2023 era de unos 47.000 dólares, casi la mitad que en Estados Unidos, con sus 80.000 dólares. Esto no puede, sino repercutir en el creciente número de quiebras, prosigue el medio. Así, mientras que más de 70.000 personas se declararon en bancarrota en 2023, conforme a los datos judiciales de enero-octubre de 2024, esta cifra podría aumentar a 75.000-80.000 en 2024, estiman abogados japoneses especializados en el área.Otro factor que agravó la situación fue la rebaja de la mayoría de edad en 2022 de 20 a 18 años, lo que aumentó el número de prestatarios potenciales. Al mismo tiempo, en Japón los jóvenes son un grupo vulnerable debido a la falta de ingresos y ahorros estables, algo que les obliga a recurrir a los prestamistas, entre otras cosas, para "sufragar la parte de sus gastos de subsistencia que sus salarios no pueden cubrir". Como consecuencia de la inestabilidad financiera de los jóvenes menores de 29 años, el importe medio de la deuda de un hogar encabezado por personas de este rango de edad casi se triplicó en 2023 en comparación con una década antes, apunta el portal.También hay particularidades nacionales que entran en juego. La agencia pone el ejemplo de una mujer que se vio obligada a pedir nuevos préstamos para abonar los anteriores, "cayendo en la espiral de pagar deudas", y llegó a desembolsar hasta un 18% de intereses por sus préstamos, frente al 14-16% habitual, pero no pudo actuar de otro modo y se negó a dar su nombre porque la bancarrota está condenada públicamente en la sociedad japonesa.En concreto, prosigue el medio, los problemas de endeudamiento asociados a múltiples préstamos se han citado como uno de los principales factores que impulsan a cada vez más personas a quitarse la vida. En 2023, por ejemplo, el número de suicidios de este tipo ascendió a 792, la cifra más alta desde 2012.Mientras en el país asiático esperan que el aumento de los ingresos permita a los ciudadanos devolver los préstamos y no recurrir a medidas tan extremas, la demanda de créditos al consumo siguió creciendo un 8% o más cada mes hasta septiembre de 2024, sobre todo por parte de veinteañeros "debido a la publicidad en redes sociales como TikTok", advierten financistas citados por el portal.

