"Una epidemia de soledad": los suicidios en EEUU llegan a máximos históricos

De acuerdo con el reporte, más de 50.000 estadounidenses murieron por suicidio el año pasado, más que en ningún otro año registrado. Y el 2022, la cifra había alcanzado su punto más alto en más de 80 años.El medio se pregunta por qué Estados Unidos está alcanzando máximos históricos o tasas de suicidio similares a las que se registraban a mediados de la década de 1940, cuando la tasa de pobreza era tres veces mayor a la de ahora y la sociedad venía saliendo de la llamada Gran Depresión y se encontraba en el final de la Segunda Guerra Mundial. Según el artículo, decenas de leyes como la Ley de Prevención del Suicidio Infantil y Seguridad de Medios Letales de 2024, la Ley de Prevención del Suicidio de 2023, la Ley de Resistencia de los Grandes Veteranos de Nuestra Nación de 2022, la Ley de Prevención del Suicidio de Jóvenes Gays y Lesbianas de 1995, no han servido para combatir la epidemia de personas que deciden quitarse la vida. Según The American Conservative, los suicidios están relacionados con la soledad de las personas, al menos en Estados Unidos. De acuerdo con el análisis, tras una era de pronunciado híper individualismo, millones de personas han buscado llenar el vacío con formas más débiles de "comunidad". Y no se trata solo de que la gente pase más tiempo en los chats y menos en los parques."En los campus universitarios y en el lugar de trabajo, el sentido de comunidad se construye cada vez más en torno a características inmutables. Mientras tanto, las versiones más inclusivas del 'nosotros' desde la nación a la localidad, disminuyen. No es de extrañar que en las causas sociales del momento se vea más un 'mío' que 'nuestro': más 'mis cuerpos', 'mis pueblos', 'mis derechos'", afirma.De acuerdo con el análisis, los gobernantes estadounidenses deberían hablar de los males a los que se enfrentan: "Aunque suene cursi, es cierto: Estados Unidos necesita desesperadamente líderes que inspiren la reflexión comunitaria". "Es la falta de comunidad lo que está matando literalmente a nuestro país. (…) Es la realidad", puntualiza The American Conservative.

