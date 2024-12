https://noticiaslatam.lat/20241222/advierten-que-efectivos-de-las-ffaa-britanicas-disminuyen-a-un-ritmo-alarmante-1159965903.html

Advierten que efectivos de las FFAA británicas disminuyen "a un ritmo alarmante"

Advierten que efectivos de las FFAA británicas disminuyen "a un ritmo alarmante"

Miles de soldados británicos abandonan las Fuerzas Armadas del país a pesar de los aumentos salariales récord que el Gobierno ha introducido para hacer frente...

Se señala que durante el 2024, más de 15.000 personas dejaron las FFAA británicas. De ellas, casi 8.000 fueron contabilizadas como las que decidieron marcharse por voluntad propia. Esta tendencia se produce a pesar de los intentos del Gobierno de frenar la crisis del reclutamiento mediante la mayor subida salarial del 6% en 22 años.Anteriormente, el Ministro de Defensa británico, John Healey, admitió que las Fuerzas Armadas del país están adaptadas a las operaciones militares, pero no están preparadas para una acción militar. En julio, el titular afirmó que las FFAA del Reino Unido se enfrentaban a una serie de graves problemas.En este contexto, el medio Financial Times informó que los militares británicos expresan en conversaciones privadas que las Fuerzas Armadas del país no podrían sostener una guerra en Europa por más de dos semanas.

