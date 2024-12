https://noticiaslatam.lat/20241221/onu-presenta-su-lista-de-las-mejores-comunidades-rurales-para-el-turismo-1159933404.html

ONU presenta su lista de las mejores comunidades rurales para el turismo

ONU presenta su lista de las mejores comunidades rurales para el turismo

Sputnik Mundo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer los mejores destinos rurales que consolidan su posición como actores clave en el turismo sostenible... 21.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-21T04:39+0000

2024-12-21T04:39+0000

2024-12-21T04:39+0000

internacional

sociedad

onu

méxico

arabia saudita

egipto

turismo

turismo sostenible

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/14/1159933646_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_0b334059017aea3e203c0dd49094b695.jpg

ONU Turismo anunció este 20 de diciembre a los ganadores de las Best Tourism Villages 2024, lista en la cual 55 aldeas de todas las regiones obtuvieron el reconocimiento, al ser elegidas entre más de 260 candidaturas provenientes de más de 60 Estados miembros de ONU Turismo."La iniciativa Best Tourism Villages no solo reconoce los notables logros de estas aldeas, sino que también pone de relieve el poder transformador del turismo. Al potenciar sus bienes únicos, estas comunidades pueden fomentar el crecimiento económico, promover las tradiciones locales y mejorar la calidad de vida de sus residentes", declaró el secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili.Abo Noghta Castles & Historic Tabab (Arabia Saudita), Abu Ghosoun (Egipto), Aínsa (España), Amagi (Japón), Anogeia (Grecia), Azheke (China), Bo Suak (Tailandia), Capulálpam de Méndez (México), Caviahue-Copahue (Argentina) y Cuatro Ciénegas de Carranza (México), son 10 de las principales villas galardonadas.ONU Turismo destaca que la iniciativa Best Tourism Villages se creó en 2021 a fin de promover el papel del turismo en las zonas rurales, preservando al mismo tiempo los paisajes, la diversidad cultural, los valores locales y las tradiciones culinarias."El programa se esfuerza por potenciar el desarrollo y la inclusión en las zonas rurales, combatir la despoblación, fomentar la innovación y la integración de la cadena de valor a través del turismo, y promover prácticas sostenibles", agregó la ONU turismo.

https://noticiaslatam.lat/20241218/el-turismo-genero-en-mexico-un-86--del-pib-en-2023-y-llego-a-niveles-previos-a-la-pandemia-1159880336.html

méxico

arabia saudita

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, onu, méxico, arabia saudita, egipto, turismo, turismo sostenible