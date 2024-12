https://noticiaslatam.lat/20241221/mexico-republicano-movimiento-politico-inspirado-en-trump-busca-consolidarse-como-partido-1159935188.html

México Republicano, movimiento político inspirado en Trump, busca consolidarse como partido

Tras el arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum y Morena en las elecciones general de este año —donde el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador no solo retuvo la presidencia con guarismos históricos, sino también conquistó mayorías en ambas cámaras en el Congreso y se quedó con seis de las ocho gubernaturas en juego—, una de los principales interrogantes en el aire fue qué pasaría con la oposición, la cual quedó reducida a ocupar un lugar casi testimonial en la mayoría de los ámbitos de poder institucional mexicano.Ante ese escenario, las reacciones del bando contrario al oficialismo han variado. Mientras que el PAN y el PRI renovaron formalmente sus liderazgos (el blanquiazul eligió a Jorge Romero como nuevo presidente y el tricolor reeligió en un proceso controversial al senador Alejandro "Alito" Moreno), ninguno de los partidos parece haber empezado todavía, ni han dado señales de que estén interesados en hacerlo, un proceso de reconstrucción.Dicha inacción percibida en la oposición partidista actual en el país latinoamericano contrasta con la altura de la fuerte derrota que sufrieron en los comicios del pasado junio, los cuales resultaron incluso que el tercer integrante de la alianza opositora, el otrora poderoso PRD, perdiera su registro como partido.En tanto, otros dirigentes han dejado clara su intención de hacer borrón y cuenta nueva, conscientes de que el apoyo a Morena, partido con menos de 10 años de antigüedad, es también un rechazo al viejo establishment político. Es el caso de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien tras perder por más de 30 puntos frente a Sheinbaum, anunció su intención de constituir un nuevo movimiento en el que, prometió, "no tendrán cabida los políticos corruptos de otros partidos", lo que no pocos interpretaron como una crítica a las cúpulas del PAN, PRI y el PRD, a las que responsabilizó en su momento por el mal desempeño electoral.En ese mismo grupo que intentar llevar adelante una renovación radical de la oferta opositora aparece ahora México Republicano, una agrupación formada en el 2023 e inspirada en los postulados políticos de figuras como Donald Trump en EEUU y Javier Milei en Argentina, dos ejemplos de "outsiders" que lograron con éxito y casi de manera improbable llegar hasta lo más alto del poder político en sus países. En diálogo con Sputnik, el presidente nacional de México Republicano, el abogado Juan Iván Peña Neder, explicó que la intención de la agrupación es poder materializarse como una opción política lo más pronto posible, a través de la realización de asambleas y recolección de las firmas correspondientes en el año 2025 y con las miras puestas en participar de las elecciones de medio término."Obviamente sería absurdo pensar que podemos disputarle el poder a Morena en el corto plazo, pero confíamos en que en los comicios del 2027 podríamos conquistar algunas bancas en el Congreso de la Unión y a nivel estatal y así empezar nuestro camino", afirma.En ese sentido, Peña Neder, de 56 años, dijo que si bien México Republicano cuenta entre sus filas a dirigentes como el exgobernador y expanista Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, la intención es capacitar y llevar en sus listas a dirigentes jóvenes con ideas nuevas.Además, señaló que se busca incorporar al electorado a las decenas de millones de mexicanos que residen en EEUU y no votan ni participan de los comicios en su país de origen, afirmando que estos mexicanos que residente en el extranjero podrían ser receptivos a su propuesta de cambio.Además, el dirigente aclaró que el proyecto político de su agrupación no es uno basado en la confrontación con el lopezobradorismo, sino en complementar su visión del Estado."Una de las razones, entre muchas, por la que creo que la oposición fracasó todos estos años y en las últimas elecciones es que sus dirigentes se dedicaron exclusivamente a oponerse y criticar todo lo que hacía AMLO y Morena, sin matices, y defender de manera cerrada a los grandes conglomerados y empresarios en lugar de considerar los pros y contras de cada propuesta y pelear por los intereses nacionales", explica el dirigente.Por ello, dijo Peña Neder, es que México Republicano tiene como uno de sus referentes al exmandatario y presidente electo de EEUU, Donald Trump, a quien definió como "una persona pragmática" que busca el bienestar general de sus ciudadanos a través de propuestas como mejorar la economía y limitar la inmigración ilegal."Nosotros queremos replicar una fórmula similar, una visión economicista que sea popular y que no esté limitada por cuestiones ideológicas, sino que el norte sea resolver y mejorar la vida de todos, incluso por supuesto la del trabajador mexicano. Una economía solida, fronteras controladas, luchar contra el narco y desarmarlo. Y, por supuesto, sin injerencismos", concluyó.

