Detenido por atropellamiento en mercado navideño alemán es de Arabia Saudita

El atropellamiento en un mercado navideño de la ciudad alemana de Magdeburgo dejó al menos dos personas muertas, entre ellas un niño, y 70 heridas, este 20 de... 21.12.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con la prensa, el presunto agresor es un médico saudí de 50 años que residía en la ciudad alemana de Bernburg y trabajaba en el hospital local. Las autoridades llamaron en redes sociales a no acudir a la zona para no entorpecer la labor de los servicios de emergencia.El sospechoso detenido no era conocido previamente por las autoridades alemanas como islamista, señaló el diario Berliner Zeitung. El medio subrayó que el presunto agresor vive en Alemania desde 2006 y tiene permiso de residencia permanente.El periódico Bild reportó que el autor del atropellamiento habría recorrido más de 400 metros entre los asistentes al mercado navideño. La zona donde ocurrieron los hechos fue acordonada por la policía y los agentes realizaron registros en búsqueda de explosivos.Un vocero del Hospital Universitario de Magdeburgo confirmó que entre diez y veinte heridos estaban siendo atendidos en sus instalaciones. Otras personas lesionadas fueron auxiliadas en el centro comercial Allee, que se encuentra junto al mercado.Los medios locales destacaron que las cifras de la policía no están completas, por lo que el número de muertos y heridos puede aumentar. La ciudad de Magdeburgo informó sobre 68 lesionados y 15 heridos graves. La policía señaló que se realizan labores de aseguramiento en el lugar del atropellamiento, además, el mercado navideño fue cerrado al público. Autoridades en redes sociales llamaron a los ciudadanos a no acudir a la zona para no entorpecer la labor de los servicios de emergencia.

