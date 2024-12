https://noticiaslatam.lat/20241220/casa-blanca-alerta-las-actividades-de-transicion-se-veran-restringidas-ante-un-cierre-de-gobierno-1159931417.html

Casa Blanca alerta "las actividades de transición se verán restringidas" ante un cierre de Gobierno

Casa Blanca alerta "las actividades de transición se verán restringidas" ante un cierre de Gobierno

WASHINGTON (Sputnik) — Un eventual cierre que paralice el trabajo del Gobierno federal de Estados Unidos podría afectar el proceso de transición presidencial...

"Si hay un cierre, y no quiero entrar demasiado en hipótesis, pero esta es la realidad, las actividades de transición se verán restringidas", dijo Jean-Pierre en sesión informativa. El proyecto de ley de financiación propuesto por los republicanos para evitar el cierre del Gobierno de EEUU el próximo 21 de diciembre no pudo ser aprobado en la noche de la víspera por la Cámara de Representantes. La propuesta solo alcanzó el apoyo de 174 de los 218 representantes necesarios para aprobarlos, y 235 legisladores votaron en contra. El presidente electo de EEUU, Donald Trump, había elogiado poco antes el acuerdo sobre el proyecto de gasto gubernamental, pero la Casa Blanca lo criticó, considerándolo "un regalo para multimillonarios". Si el Congreso no llega a un acuerdo sobre la financiación, el 21 de diciembre podría comenzar un cierre del Gobierno de EEUU.

