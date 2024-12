https://noticiaslatam.lat/20241212/laureano-ortega-el-sur-global-somos-la-region-del-futuro-1159712893.html

Laureano Ortega: "El sur global somos la región del futuro"

Sputnik Mundo

Nicaragua, como parte del sur global, desempeña un rol activo en la consolidación del nuevo orden mundial, dijo en una exclusiva a Sputnik el enviado especial... 12.12.2024

Resistiendo a "embates y ataques""Creo que los principales logros que tenemos es el haber afianzado una relación de asociación estratégica basada en una hermandad que existe entre nuestros pueblos y una amistad y afinidad de nuestros líderes —del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y el presidente Vladímir Putin—, el tener hoy ideales y objetivos compartidos y el haber resistido tantos años a tantos embates y ataques de nuestros adversarios. Ese creo que es el logro más importante: que tanto Rusia como Nicaragua hemos salido victoriosos, más fuertes, más unidos, más cohesionados, con un liderazgo firme de nuestras jefaturas supremas y con un pueblo que mira con optimismo hacia el futuro", sostuvo Laureano Ortega, haciendo un resumen de los 80 años de las relaciones entre Rusia y Nicaragua."El tema de la salud es una prioridad"Entrevistado en el marco de una nueva edición de la Comisión Intergubernamental entre Rusia y Nicaragua, celebrada en Moscú esta semana, Laureano Ortega comunicó que el tema de la salud fue uno de los principales. Señaló que se abordó la ampliación de capacidades del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov, una planta de vacunas instalada en Managua con tecnología rusa. Aparte de ampliar la cartera de productos farmacéuticos rusos en Nicaragua, también se plantea distrubuirlos desde el Estado nicaragüense "para el gran mercado de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe".Un centro de medicina nuclearEl otro proyecto "sumamente importante" es la construcción en Nicaragua de un centro de medicina nuclear, en cooperación con la corporación estatal rusa Rosatom."Ya se ha identificado y seleccionado el terreno, el sitio para la construcción del centro. Se ha determinado el listado de las tecnologías que aplicarían para el mismo. Ya se está afinando el presupuesto para su construcción. Así que nosotros esperaríamos que en el primer semestre del próximo año podamos tener finalizada la etapa de diseño, de gestión de financiamiento e iniciar su construcción en el año 2025 en nuestro país. Es un proyecto que tomará alrededor de dos años en estar construido totalmente. Así que para nosotros es una gran noticia que Rusia esté apoyando a Nicaragua en este campo, porque Rusia tiene las tecnologías más avanzadas para los tratamientos oncológicos que requerimos en nuestro país, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Y eso va a beneficiar no solo al pueblo nicaragüense, sino que, como todos los proyectos que hemos desarrollado con Rusia, tienen un alcance de beneficio regional", adelantó Laureano Ortega.Mecanismos para superar "agresiones" financieras occidentalesUno de los temas "fundamentales" de la Comisión Intergubernamental fue el fortalecimiento de los mecanismos para blindar el comercio y las inversiones entre ambas naciones ante las sanciones estadounidenses y europeas, "que no son más que agresiones", dijo Laureano Ortega, asesor del presidente de Nicaragua para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional."Eso es algo que lo estamos manejando de la mano: facilitar lo que son las transferencias, los mecanismos directos de pagos entre Nicaragua y Rusia, acompañado de proyectos de inversión, de proyectos que puedan promover el comercio entre nuestros pueblos", indicó.Sistema de pagos ruso MIR en NicaraguaConstató que se ha avanzado "de forma muy positiva y con buena velocidad" en la implementación en Nicaragua del sistema de pagos ruso MIR para poder contar con transacciones directas."Eso ha permitido también que en Nicaragua se puedan instalar cajeros automáticos MIR. Actualmente se cuenta con uno. Esperamos que en todo el próximo año se pueda instalar una red de cajeros y también emitir las tarjetas MIR en nuestro país para los ciudadanos. De manera que eso también va a aportar a promover luego el turismo ruso en nuestro país, porque los compañeros rusos que lleguen van a poder utilizar sus tarjetas en Nicaragua en los centros turísticos más importantes. Entonces, hemos avanzado con pies firmes y estamos avanzando para ampliar su alcance y que pueda tener un acceso universal la población nicaragüense también a esos sistemas", declaró.Turismo ruso a NicaraguaA propósito de turismo, Laureano Ortega enfatizó que Nicaragua es un país que quiere a Rusia, sus ciudadanos son bienvenidos en Nicaragua". "Eso es algo con lo que Nicaragua, por supuesto, no está de acuerdo y vamos a darle siempre la bienvenida a nuestros hermanos rusos para que puedan tener ese destino para vacacionar y compartir, y darle bienestar y desarrollo también a Nicaragua a través de esa cooperación", subrayó.Conexión aérea directa A fin de potenciar el comercio y el tursimo, está presente sobre la mesa el tema del establecimiento de una línea aérea entre Rusia y Nicaragua, dio a conocer Laureano Ortega. "Uno de los objetivos que nos estamos planteando es contar con un vuelo directo entre Moscú y Managua que, entonces, facilite la llegada de los turistas, facilite la llegada de los empresarios, facilite el acercamiento en general entre nuestros pueblos. Vamos a estar trabajando en analizar todas las posibilidades que existen para que las líneas aéreas rusas puedan desarrollar esas operaciones hacia Managua, hacia Nicaragua y que podamos tener esa conexión que facilite la llegada de los hermanos rusos", indicó.Seguridad alimentaria Laureano Ortega resaltó los envíos rusos de trigo a Nicaragua, mientras que también constató que la región centroamericana es un mercado importante para los fertilizantes rusos. "Vamos a estar trabajando con la Federación de Rusia en mejora genética de ganado, en la avicultura y también de las semillas para la producción nicaragüense", informó.Productos nicaragüenses para el mercado euroasiático Según Laureano Ortega, Nicaragua va "apuntando fuerte hacia ese objetivo de tener mayor presencia" en el mercado común de la Unión Económica Euroasiatica, conformada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. Precisó que se trata de productos nicaragüenses como carne de res, café, tabaco, cacao, hortaliza y fruta, entre ellos plátanos y bananas."Nosotros vemos esto como un esfuerzo que debe ser integral. Porque si bien es cierto que estamos apuntando a diversificar nuestros mercados, a tener acceso al mercado ruso y al gran mercado euroasiático a través de Rusia, queremos que también esto venga acompañado de inversiones de empresarios rusos. Nicaragua tiene un marco legal para las inversiones extranjeras sumamente abierto. Los ciudadanos rusos que inviertan en Nicaragua tienen los mismos derechos que los ciudadanos nicaragüenses, plenos derechos sobre sus proyectos, sobre sus empresas. Y de esa forma podemos inyectarle capital a la industria nicaragüense que lo requiere, tecnología para tener mayor productividad y mayor producción. Y todo ese producto puede ser dirigido a este gran mercado. Y también los empresarios rusos que lo decidan pueden, desde Nicaragua, exportar a otros mercados que ellos puedan tener como objetivo", comentó.Cooperación técnico-militarConsultado sobre el proyecto de acuerdo intergubernamental de cooperación militar con Nicaragua, aprobado este mes de diciembre por el Gobierno ruso, Laureano Ortega indicó que se trata de la continuación de la "histórica" cooperación técnico-militar entre Moscú y Managua. Destacó que "fue fundamental el apoyo de la Unión Soviética para sostener la Revolución Sandinista". "Y ahora, en esta nueva etapa, desde el año 2007, ha habido un trabajo y una coordinación muy fuerte, muy eficiente entre el Ministerio de Defensa de Rusia, las instituciones nicaragüenses, el Ejército de Nicaragua. Y eso continúa. Es de conocimiento público que hay oficiales que se forman aquí en la Federación de Rusia, que hay proyectos de cooperación que siguen aportando a la defensa de la soberanía de Nicaragua gracias al apoyo de Rusia. Y vamos a seguir fortaleciendo esos vínculos. Vamos a seguir fortaleciendo, sobre todo, los lazos de hermandad y solidaridad entre dos instituciones que han representado la lucha por la libertad de los pueblos: El Ejército de Nicaragua, que viene del Ejército Popular Sandinista, y, por supuesto, el Ejército de la Federación de Rusia", subrayó.Hacia un nuevo orden mundial Para Laureano Ortega, Nicaragua como parte del sur global desempeña un papel importante en los procesos de la formación de un nuevo orden mundial."Bueno, nuestro papel es sumamente activo. Somos protagonistas de este movimiento que está conformando el nuevo orden mundial. Tenemos asociaciones estratégicas con Rusia, con China, con estos grandes líderes como el presidente [ruso, Vladimir] Putin, el presidente [chino] Xi Jinping, que están llevando adelante el esfuerzo por la conformación de ese nuevo orden mundial", indicó.En este contexto, el enviado especial del Gobierno nicaragüense para la cooperación con Rusia valoró el rol de la última cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, al calificarla de "un paso fuerte" en el camino de la consolidación de un nuevo modelo de cooperación. Recordó que Nicaragua ha sometido su solicitud para ser un país socio de los BRICS. Nicaragua se solidariza con Sputnik Laureano Ortega trasladó la solidaridad de Nicaragua con Sputnik ante la censura occidental al abogar por seguir fortaleciendo la cooperación mediática entre Managua y Moscú. "Mantenemos un vínculo fuerte con los medios rusos y es importante que continuemos trabajando los medios nicaragüenses, los medios sandinistas, con los medios de la Federación de Rusia, llevándole la verdad al mundo, llevándole la verdad sobre nuestros países, sobre nuestro modelo de desarrollo que venimos implementando", insistió.De acuerdo con Laureano Ortega, los ataques contra Sputnik por parte de Washington y Bruselas "vienen por razón de que ven que el medio es efectivo, es eficiente, que es un medio que está llegando con la verdad a los pueblos de todo el mundo". "Entonces, al verse amenazados, aplican la agresión contra ese medio. Pero en estos tiempos ese tipo de tecnologías permite continuar brindando el servicio que ustedes brindan, aún a pesar de ese tipo de agresiones. Y la gente, al ver que son un objetivo de ataque de los poderes imperiales, estoy seguro que abren más los ojos y ven que ahí es donde se está presentando la verdad", apuntó.

