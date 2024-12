https://noticiaslatam.lat/20241219/kremlin-cree-que-respuesta-de-zelenski-a-propuesta-de-putin-muestra-su-sobrecarga-nerviosa-1159901503.html

Kremlin cree que respuesta de Zelenski a propuesta de Putin muestra su sobrecarga nerviosa

Kremlin cree que respuesta de Zelenski a propuesta de Putin muestra su sobrecarga nerviosa

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski no puede contenerse últimamente y es probable que experimente una sobrecarga emocional, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov

Durante su línea directa, Putin ofreció a los expertos occidentales que identifiquen un objetivo en Kiev y concentren allí todas sus fuerzas de defensa antiaérea y antimisiles, para que, posteriormente, Rusia ataque el lugar con el sistema Oreshnik para ver lo qué pasa. Zelenski comentó la propuesta de Putin, preguntando sobre si la hace "una persona adecuada" y agregando que se trata de "solo unas escorias". "Por desgracia, últimamente no ha podido contenerse. Lo más probable es que la sobrecarga emocional y la incapacidad para tranquilizarse le estén pasando factura. De ahí tanta grosería", señaló Peskov en una entrevista con el periodista ruso Pável Zarubin.El vocero enfatizó que Zelenski es grosero incluso con Hungría, el país que aún preside la Unión Europea, lo que demuestra que "no puede soportar los nervios". El 11 de diciembre, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, sugirió al presidente ruso la idea de un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, así como un alto al fuego por Navidad. La propuesta también fue llevada a Volodímir Zelenski por vía diplomática, pero éste "la rechazó y descartó", de acuerdo con Orban. Posteriormente, Zelenski comentó a los medios que no le permitiría a Orban actuar como mediador en las conversaciones para solucionar el conflicto en Ucrania. Por su parte, el primer ministro húngaro respondió a las declaraciones de Zelenski diciendo que no cedería a las provocaciones, que la propuesta de alto al fuego de Navidad seguía vigente y que el propio Zelenski debía asumir la responsabilidad de aceptarla o no.Este 19 de diciembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, respondió a las preguntas de los ciudadanos y periodistas durante la gran rueda de prensa y línea directa, evento que marca el final de 2024. El dirigente ruso abordó los temas de la política mundial, entre ellos la crisis ucraniana y tensiones en Oriente Medio, así como los asuntos internos del país euroasiático.

