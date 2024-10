https://noticiaslatam.lat/20241008/esta-fortuna-ha-gastado-washington-en-armamento-para-israel-en-un-ano-de-guerra-1158075807.html

Esta fortuna ha gastado Washington en armamento para Israel en un año de guerra

Esta fortuna ha gastado Washington en armamento para Israel en un año de guerra

08.10.2024

De acuerdo con un informe para el proyecto Costs of War de la Universidad Brown, el gasto estadounidense en las operaciones militares de Israel (17.900 millones de dólares) y las intervenciones en la región asciende a 22.760 millones de dólares, incluyendo las que están relacionadas con los hutíes en Yemen.Con el ajuste inflacionario, la ayuda militar de Estados Unidos a Israel suma 251.200 millones de dólares en 66 años. La mayor cantidad aprobada en un año fue en 2024, durante la Administración del demócrata Joe Biden, en el marco de la guerra en la Franja de Gaza, detalla el informe.Esta suma, se afirma en el proyecto Costs of War, supera las cantidades históricas de ayuda militar aprobadas para Israel tras los Acuerdos de Camp David, en 1978, y el comienzo de la Guerra de Octubre, de 1973.El panorama de estas maniobras de Washington en la región, mostrado por el informe, también toma en cuenta las operaciones defensivas y ofensivas de la Armada estadounidense que han aumentado "considerablemente" contra los rebeldes hutíes en Yemen.Este conflicto representa un costo al comercio marítimo de otros 2.100 millones de dólares, debido a que los buques cargueros son desviados o pagan tasas de seguro "exorbitantes". Ante esta situación, los consumidores estadounidenses pagan precios más elevados por las mercancías.En el informe de la Universidad Brown se asegura que el Gobierno de Joe Biden ha justificado su gasto en ayuda militar a Israel y a Ucrania "sobre la base de la creación de puestos de trabajo para los estadounidenses". Los organizadores del informe advirtieron que esta es solamente una "cantidad parcial" del apoyo financiero estadounidense brindado durante la guerra que encabeza Israel, pues no se incluyen los "compromisos de gasto a futuro" que fueron comprometidos este año.

