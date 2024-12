https://noticiaslatam.lat/20241217/ecuador-logra-canje-de-deuda-de-400-millones-para-proteger-la-amazonia-1159844736.html

Ecuador logra canje de deuda de $400 millones para proteger la Amazonía

Ecuador logra canje de deuda de $400 millones para proteger la Amazonía

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador concretó este martes un nuevo canje de deuda por naturaleza que permitirá destinar más de 400 millones de dólares a... 17.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-17T22:00+0000

2024-12-17T22:00+0000

2024-12-17T22:00+0000

américa latina

amazonía

ecuador

gobierno de ecuador

medioambiente

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108935/96/1089359611_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d97b0a6f54a24eb037e62b2358adbc3b.jpg

El Programa Biocorredor Amazónico tiene por objetivo mejorar la gestión de 4,6 millones de hectáreas de áreas protegidas, preservar otros 1,8 millones de hectáreas de bosques y humedales, así como 18.000 kilómetros de ríos. Vega agregó que con esa iniciativa el Gobierno busca reducir la deuda total del país y fortalecer la generación de empleo para las comunidades y jóvenes de la Amazonía. Se trata del segundo canje de deuda que realiza Ecuador, el primero de los cuales se concretó en mayo de 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) a favor de las islas Galápagos. El actual proceso inició el pasado 3 de diciembre, con la participación de la organización Amazon Conservation DAC, la organización ambientalista estadounidense The Nature Conservancy, y con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la asesoría de Bank of America. El ministro Vega detalló que Ecuador logró intercambiar 1.527 millones de dólares de bonos globales por un nuevo préstamo de 1.000 millones de dólares con mejores condiciones de pago. De esta forma, luego del proceso de compra de esos bonos por parte de Amazon Conservation DAC, el ahorro para Ecuador por el canje sería de unos 527 millones de dólares. Según el Ejecutivo, de ese monto total, 460 millones de dólares serán destinados a la protección de la Amazonía ecuatoriana. Esta operación fue posible por la garantía otorgada por el BID por 155 millones de dólares para que Amazon Conservation DAC, con apoyo del estadounidense Bank of America, emitiera el bono de 1.000 millones de dólares en condiciones favorables. Además, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EEUU, otorgó un seguro para la operación.

https://noticiaslatam.lat/20241205/eeuu-busca-proyectar-poder-sobre-la-amazonia-con-ampliacion-de-bases-militares-en-guyana-1159534753.html

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

amazonía, ecuador, gobierno de ecuador, medioambiente, eeuu