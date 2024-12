https://noticiaslatam.lat/20241216/las-fuerzas-israelies-vuelven-a-bombardear-instalaciones-militares-sirias-1159797426.html

Las fuerzas israelíes vuelven a bombardear instalaciones militares sirias

La Fuerza Aérea israelí realizó nuevos bombardeos a instalaciones militares en el sur, centro y el oeste de Siria, en momentos en que el país vive momentos de... 16.12.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el reporte se escucharon fuertes explosiones en las provincias de Tartús y Latakia, en el oeste de Siria y también en sitios de las gobernaciones de Hama y Homs, en el centro del país.Israel ha lanzado ataques aéreos contra objetivos en distintos puntos de Siria después de la caída del Gobierno de Bashar Asad la semana pasada.Este 14 de diciembre, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, dijo que las acciones militares en Siria responden a la intención de garantizar la seguridad de su país."Estamos aquí para defender a lo largo de la frontera en los Altos del Golán, el norte de los Altos del Golán y el Monte Hermón. Aquí había un país que era un estado enemigo, su ejército se derrumbó, y existe la amenaza de que elementos terroristas puedan llegar hasta aquí", afirmó el mando militar."Avanzamos para que estos elementos terroristas no se establezcan -los terroristas extremistas no se establezcan justo al lado de la frontera. No estamos interviniendo en lo que ocurre en Siria. No tenemos intención de gestionar Siria", agregó.De acuerdo con el militar israelí, la intervención busca garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes en las comunidades de los Altos del Golán."Los preparativos a lo largo de toda la frontera, desde el monte Hermón hasta el punto de encuentro de las fronteras israelí, siria y jordana, son preparativos correctos, buenos preparativos, su propósito es también hacer muchos cambios, aquí tienen toda la asistencia militar necesaria, aquí hay una excelente acumulación de fuerzas", dijo Halevi.Conforme a los reportes de la cadena Al Mayadeen, tropas israelíes también han avanzado por tierra y ampliaron su ocupación de aldeas y tierras en el sur de Siria.“Este 15 de diciembre se situó a 15 kilómetros de la carretera internacional entre Damasco y Beirut”, informó el medio.De acuerdo con los reportes, las fuerzas israelíes se dirigen a controlar la ciudad de Al-Muallaqa, en el sur de Siria, donde está ubicada la cuenca de Yarmuk, la fuente de agua dulce más importantes de esa zona de la nación árabe.Según Al Mayadeen, el Ejército israelí ocupó tres nuevas aldeas en el sur: la de Jamla, en la gobernación de Daraa; y las de Beit Jinn Farm y Mughr al-Mir, en la demarcación rural de Damasco.

