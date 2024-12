https://noticiaslatam.lat/20241215/un-minimo-historico-solo-2-de-los-principales-destructores-operativos-en-la-armada-britanica-1159785057.html

"Un mínimo histórico": solo 2 de los principales destructores operativos en la Armada británica

"Un mínimo histórico": solo 2 de los principales destructores operativos en la Armada británica

15.12.2024

El tamaño de la flota de destructores y fragatas de superficie de la Armada "alcanzó un mínimo histórico, a pesar del aumento de los conflictos en todo el mundo", añade The Telegraph. Según el periódico, de los seis destructores de tipo 45 modernos de la Armada británica, cuatro se encuentran actualmente en el astillero de Portsmouth. En particular, como destaca la publicación, desde su puesta en servicio, el destructor Daring pasó más tiempo en el astillero que en el mar. Al mismo tiempo, subraya el medio, de las ocho fragatas de tipo 23, también en servicio en la Armada británica, seis están actualmente en funcionamiento.El número de destructores operativos era extremadamente preocupante, comentó el diputado Mike Martin.El diario agrega que los destructores han sido el orgullo de la flota durante más de un siglo, pero el número total de destructores y fragatas asciende ahora a 14, el nivel más bajo desde que se inició el programa de destructores durante el reinado de la reina Victoria. A principios de diciembre, el subdirector del Ministerio de Defensa británico, Alistair Carnes, destacó que, si el país se viera involucrado en un conflicto grande con países como Rusia, el Ejército británico sería destruido en un período de seis meses a un año, según fue citado por el periódico Times.Anteriormente, el ministro de Defensa británico, John Healey, admitió que las Fuerzas Armadas del Reino Unido están adaptadas para realizar operaciones militares, pero no están preparadas para realizar operaciones de combate. En julio, el titular declaró que las FFAA del país se enfrentaban a una serie de problemas graves.Los militares británicos, en conversaciones privadas, se quejan de que las Fuerzas Armadas del país no podrían hacer la guerra en Europa durante más de dos semanas, también comentó el Financial Times. El reino carece de fondos para comprar suficientes drones y sistemas digitales ante un fuerte recorte de sus capacidades militares, agregó.

