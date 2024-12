https://noticiaslatam.lat/20241211/ante-la-escasez-de-reclutas-el-reino-unido-enlista-a-personas-con-trastornos-y-autismo-1159660200.html

Ante la escasez de reclutas, el Reino Unido enlista a personas con trastornos y autismo

Ahora, según medios locales, quienes deseen ingresar en las Fuerzas Armadas y padezcan una serie de enfermedades serán considerados "aptos médicamente hasta que se demuestre lo contrario". Además, se considerará que las personas con antecedentes tales como adicción al alcohol o las drogas y dolores de espalda no serán rechazadas automáticamente. Las flexibilizaciones en las reglas para reclutamiento también se aplican a los candidatos con afecciones de migrañas, acné, eczema e hipertensión, y también a las personas que hayan sufrido fracturas o cirugía de banda gástrica, que es un tipo de cirugía bariátrica. "El Ministerio de Defensa, en un intento de hacer frente a la crisis de reclutamiento, y deshaciéndose de políticas "obsoletas", permitirá que los jóvenes con TDAH (trastornos de déficit de atención con hiperactividad), autismo o fatiga crónica se unan a las Fuerzas Armadas", escribe el periódico británico, citando la guía revisada del servicio sobre la evaluación de las aptitudes médicas para el trabajo. Un informe del Comité de Defensa del Gobierno británico afirmaba que el Ejército británico no está preparado para una posible guerra prolongada y a gran escala, debido a la escasez de personal y a los problemas de reclutamiento y retención.En los últimos cinco años, 125.000 reclutas han sido rechazados del Ejército, muchos de ellos por temas relacionados con su salud mental. La liberalización de las normas sobre el TDAH y el autismo ha sido tema de debate en las FFAA. Se calcula que en el Reino Unido hay hasta 1,2 millones de autistas y 2,2 millones de personas con TDAH.Lord Dannatt, antiguo jefe del Ejército británico, sostuvo que apoyaba los cambio. "Estoy a favor de flexibilizar los criterios y permitir el ingreso en las FFAA a un grupo más amplio de reclutas. Es mejor dar una oportunidad a la gente que negársela por motivos médicos", aseveró.Una fuente cercana al Ministerio de Defensa británico, conocedora de las políticas de reclutamiento de las FFAA, enfatizó en que el aumento del acceso a la atención de la salud mental significaba que los solicitantes que habrían sido aceptados en años anteriores estaban siendo rechazados, ya que un diagnóstico se marcará en sus registros del NHS (Servicio de salud británico). El Gobierno británico intenta hacer frente al Ejército más pequeño en los últimos 200 años en la historia del país, con una tendencia en la que son más los efectivos que abandonan la FFAA que los que ingresan.Sin embargo, algunos expertos creen que las nuevas normas son insuficientes. Por ejemplo, no se han introducido cambios en los requisitos para que los reclutas tengan un Índice de Masa Corporal dentro de un determinado rango.La Comisión de Defensa instó al Gobierno a tomar una "difícil decisión": invertir plenamente en el Ejército o reconocer que priorizar adecuadamente las operaciones de combate supondría disponer de menos efectivos para llevar a cabo más tareas. Según el Ministerio de Defensa del país, el tamaño del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire se ha reducido de 207.000 efectivos en 2000 a 131.000 en 2024.

