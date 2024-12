https://noticiaslatam.lat/20241213/asamblea-nacional-de-ecuador-censura-a-exministra-por-incumplir-funciones-ante-crisis-energetica-1159760477.html

Asamblea Nacional de Ecuador censura a exministra por incumplir funciones ante crisis energética

QUITO (Sputnik) — Andrea Arrobo, exministra de Energía y Minas de Ecuador, fue censurada este 13 de diciembre en un juicio político en su contra en la Asamblea

américa latina

daniel noboa

política

asamblea nacional de ecuador

apagón

energía

La moción fue aprobada por 112 de los 137 integrantes del Legislativo luego de que se señalara en el debate parlamentario que había pruebas suficientes para establecer la responsabilidad política de la exfuncionaria.Con esta decisión, Arrobo no podrá asumir un cargo en el sector público por los próximos dos años, según la sanción. El Parlamento concluyó que Arrobo "incumplió sus funciones" por inobservar varios artículos de la Ley Orgánica Del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Constitución, ya que durante su gestión "no se pudo evidenciar acciones concretas que resuelvan los nudos críticos que impedían el mantenimiento de las hidroeléctricas, ni medidas de prevención para evitar dejar sin energía a la ciudadanía". "No logró gestionar la asignación y ejecución de los recursos para satisfacer las necesidades del sector eléctrico"; señala la argumentación. En particular, se menciona que el estiaje o bajo caudal de las fuentes hídricas por la sequía ocurre de manera cíclica en el país, de octubre a marzo todos los años, por lo tanto no puede ser calificado este fenómeno como imprevisto. "No existía una declaratoria de emergencia. A pesar de que este año se haya agravado el estiaje debido al fenómeno del Niño, los organismos climatológicos y de riesgos, tanto nacionales como internacionales, ya habían advertido de esta situación desde el año anterior, por lo que las autoridades podían prever y tomar medidas de prevención", añade la moción de censura. El Legislativo dispuso que se remita el expediente del juicio político a la Fiscalía General del Estado para que inicie la respectiva investigación penal en relación con las actuaciones de la funcionaria. Además, se solicitó remitir el documento también a la Contraloría General y demás instituciones que correspondan "en el ámbito de sus competencias". Previamente, se había solicitado a la exfuncionaria del Gobierno de Daniel Noboa que presentara las pruebas anunciadas por ella en su defensa, en una carta pública a la ciudadanía. Arrobo alegó que se ausentaría a la primera sesión parlamentaria debido al acoso y persecución en su contra por parte del Gobierno. Además, refirió sus temores de ser apresada por revelar su verdad sobre los sucesos. "Si les pruebo cómo insistí en hacerlo público para que la ciudadanía esté preparada y poder controlar los racionamientos; si la ciudadanía se da cuenta de que me prohibieron hablar y hasta me cancelaron la rueda de prensa que preparé, entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado", aseveró en su misiva difundida en su red social X. Apuntó que ella no ocultó ninguna información y dio cuentas al presidente Noboa de la situación; sin embargo, alegó que se le impidió incluso convocar a una rueda de prensa para informar al país. "De hecho, la entregué toda (la información). Pero una crisis hídrica no era rentable para la consulta popular de abril de este año y me callaron. Por eso guardé todas las pruebas, para defenderme judicialmente", escribió en su misiva. Previo a la sesión, la exministra alegó los mismos argumentos que expuso en su carta pública del pasado 3 de diciembre respecto de su seguridad y pidió al Parlamento continuar con el proceso, con base en los sustentos que presentó previamente ante la Comisión de Fiscalización y Control Político. Arrobo enfrenta también dos procesos penales junto a otros 21 funcionarios por el presunto sabotaje de paralización del servicio público (de electricidad) y por traición a la Patria. El 30 de abril de este año también fue censurado en un juicio político el exministro de Energía y Minas durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones para evitar la situación crítica en la generación de electricidad. La crisis inició a finales de 2023 y se agudizó durante el año actual, debido al déficit de 1.080 megavatios, debido a la mala gestión del Estado para dar cumplimiento al plan de desarrollo, que incluye inversión para generar mayor capacidad y el mantenimiento a las termoeléctricas. A ello se suma el crecimiento del consumo y a la corrupción en el sector, según el Gobierno de Noboa.

daniel noboa, política, asamblea nacional de ecuador, apagón, energía