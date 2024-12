Amazónicos de Ecuador rechazan el gasto millonario del Gobierno en una nueva cárcel

"No hay recursos para la Amazonía, no hay recursos para obras de la troncal amazónica [vía]; tampoco hay para salud, para educación, para nada, pero sí hay 51 millones [de dólares] para invertir en la cárcel de máxima seguridad. Por eso la ciudadanía, los hermanos, las bases han dicho [que] no es posible seguir soportando una humillación de este nivel de un Gobierno irresponsable", aseveró Esach en declaraciones reproducidas en X por la Confeniae.