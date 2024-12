https://noticiaslatam.lat/20241212/lula-venceria-en-todos-los-escenarios-en-las-elecciones-de-2026-segun-encuesta-1159728323.html

Lula vencería en todos los escenarios en las elecciones de 2026, según encuesta

Sputnik Mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es el claro favorito de cara a las elecciones de 2026, ya que, según una... 12.12.2024

Según el sondeo de Genial/Quaest, Lula vencería al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por un 51% frente al 35% de los votos., Este escenario es improbable porque actualmente Bolsonaro está inhabilitado por la Justicia electoral y no puede presentarse a unos comicios hasta 2030, aunque su círculo más cercano confía en que esa decisión pueda revertirse en el Tribunal Supremo Federal. En caso de que Bolsonaro no sea candidato, el que tiene más posibilidades de representar a la derecha es el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que según la encuesta perdería frente a Lula por un margen mayor (52 frente a 26% de los votos). La encuesta también pone a Lula por delante (52% de los votos) en caso de que se enfrentara al excoach Pablo Marçal (27%), que fue candidato a la alcaldía de São Paulo en las últimas elecciones municipales y ya adelantó que quiere intentar alcanzar la presidencia. Finalmente, el sondeo también probó con el nombre del gobernador del estado de Goiás (centro), Ronaldo Caiado, que sería el menos competitivo: el 54% optaría por Lula frente al 20% de apoyos del político conservador. En caso de que Lula decida no presentarse en 2026, el favorito según todos los análisis políticos para representar el campo de la izquierda sería el actual ministro de Economía, Fernando Haddad, que ya fue candidato a presidente en 2018. Según la encuesta, Haddad también vencería en todos los supuestos: 42 frente a 35% si se enfrentara a Bolsonaro; 44 a 25% contra De Freitas; 42 a 28 si la disputa fuera con Marçal y 45 a 19% contra Caiado. El sondeo se realizó los días 4 y 9 de diciembre, antes de la operación de urgencia a la que se sometió Lula esta semana para tratar una hemorragia cerebral. Los brasileños también fueron preguntados sobre si creen que Lula, de 79 años, debería presentarse a las elecciones de 2026 y la mayoría (52%) cree que no, frente al 45% que ve con buenos ojos que el líder de la izquierda lo intente de nuevo. En octubre había más rechazo a la posibilidad de que Lula repitiese candidatura: en ese momento el 58% estaba en contra, frente al 40% a favor.

