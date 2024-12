Director del FBI anuncia que renunciará al cargo en enero, según medios

https://noticiaslatam.lat/20241211/director-del-fbi-anuncia-que-renunciara-al-cargo-en-enero-segun-medios-1159696866.html

"Durante más de siete años, Wray supervisó uno de los períodos más trascendentales y tumultuosos en la historia del FBI, haciendo malabarismos con investigaciones criminales de alto perfil de figuras políticas, acaloradas investigaciones del Congreso y dos intentos de asesinato de Trump", escribió el diario The New York Times.Bajo la gestión de Wray se condujo el registro de la propiedad de Donald Trump, presidente electo de EEUU, en Mar-a-lago en 2022 para la búsqueda de documentos confidenciales.A finales de noviembre, Trump anunció sus intenciones de que Kash Patel, exdefensor público y fiscal federal, esté al frente de dicha oficina. El perfilado director del FBI denunció a la agencia por la orden de registro de la residencia de Trump.Además, ha acusado al llamado Estado profundo de ser "la amenaza más peligrosa para nuestra democracia". Aplicó el término a políticos, magnates de las grandes tecnológicas y medios.En 2023 prometió "salir a buscar a los conspiradores no solo en el Gobierno, sino en los medios" que "ayudaron a (Joe) Biden a amañar las presidenciales" en 2020.De acuerdo con el New York Times, se prevé que Paul Abbate, subdirector del FBI, dirija la agencia al menos hasta fines de abril, fecha en la que se prevé se jubile.

