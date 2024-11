https://noticiaslatam.lat/20241129/gobierno-de-reino-unido-anuncia-endurecimiento-de-la-politica-migratoria-1159371215.html

Gobierno de Reino Unido anuncia endurecimiento de la política migratoria

El periódico británico The Times señaló que la Oficina Nacional de Estadística (ONS) publicó cifras según las cuales la migración alcanzó una cifra récord de 906.000 personas en junio de 2023, 166.000 personas más de lo estimado.El número de migrantes se redujo este año hasta situarse en 728.000 hasta junio, de acuerdo con las cifras, esto debido a las restricciones impuestas en enero por el Gobierno a los estudiantes extranjeros, así como al personal sanitario y asistencial, consideró el medio.Starmer aseguró que "se había sorprendido" al conocer las cifras e insistió en su ofrecimiento de que la migración "descienda significativamente" en los próximos años. Sin embargo, citó The Times, rechazó los llamados de los conservadores a imponer un tope al ingreso de migrantes, pues consideró que la medida no tendrá un impacto significativo.La economía británica se volvió "desesperadamente independiente" de la migración, afirmó el primer ministro. El diario local estimó que el Gobierno publicará a principios de año reformas al sistema de migración, en las que se contemplaría que los empresarios solamente puedan contratar a trabajadores extranjeros solo si están formando a personal británico.Chris Philp, integrante del gabinete británico opositor, calificó en sus redes sociales que Keir Starmer es el "señor fronteras abiertas". En su publicación indicó que el primer ministro votó 134 veces en el último Parlamento contra las medidas para frenar la migración.

