Putin asegura que despliegue de Oreshnik reduce la necesidad de utilizar armas nucleares

Putin asegura que despliegue de Oreshnik reduce la necesidad de utilizar armas nucleares

"Un número suficiente de estos sistemas de armas modernos hace que prácticamente no sea necesario utilizar armas nucleares", indicó el jefe de Estado durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos ruso.En lo referente a los recientes cambios en la doctrina nuclear rusa, el mandatario comentó que Moscú no está endureciéndola, sino mejorándola.Los días 19 y 21 de noviembre, Ucrania atacó por primera vez con misiles estadounidenses Atacms y los británicos Storm Shadow instalaciones en las provincias rusas de Kursk y Briansk. El ataque con misiles Storm Shadow en la provincia de Kursk causó muertos y heridos en un puesto de mando del grupo de tropas Norte.El 21 de noviembre, Rusia, en respuesta al uso de armas occidentales, lanzó un ataque combinado contra una empresa de la industria militar de Ucrania, probando un nuevo misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, en configuración hipersónica sin armas nucleares. En su alocución televisada, el presidente Vladímir Putin advirtió de que Rusia decidirá sobre un mayor despliegue de misiles de mediano y corto alcance y fijará los blancos a destruir durante los ensayos adicionales de esas armas "en función de las acciones de EEUU y sus satélites". Al día siguiente, Putin avanzó que el sistema Oreshnik se comenzará a producir en masa y se incorporará a las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia. El 19 de noviembre, Putin también firmó un decreto por el que se aprueba la doctrina nuclear nacional actualizada, que establece entre otras cosas, que un ataque masivo al país, incluyendo uno con misiles de crucero o drones, podría generar una respuesta nuclear. De acuerdo con el mandatario ruso, la nueva redacción de la doctrina considera como un ataque conjunto a Rusia la agresión de cualquier país no nuclear en la que participe o que se lleve a cabo con el apoyo de un Estado nuclear. Además, Rusia considera las armas nucleares como un medio disuasorio y su uso una medida extrema, mientras la política estatal en el ámbito de la disuasión nuclear es de "carácter defensivo" y tiene por objetivo garantizar la protección de la soberanía y la integridad territorial del país.

