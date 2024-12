https://noticiaslatam.lat/20241209/los-progresistas-reconocen-por-fin-que-obamacare-es-un-fracaso-1159631338.html

"Los progresistas reconocen por fin que Obamacare es un fracaso"

Más de una década después de su puesta en marcha, varias voces en Estados Unidos comienzan a reconocer que el plan de salud del expresidente Barack Obama...

Según publica el rotativo, las aseguradoras han sido blanco de críticas recientemente tras el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y entre esos señalamientos, muchos progresistas que apoyaban el Obamacare han comenzado a reconocer su fracaso, aunque no explícitamente.Entre la población también hay descontento. Una encuesta de Gallup publicada el 6 de diciembre revela que solo el 44% de los estadounidenses considera que la atención sanitaria es buena o excelente, frente al 62% que la consideraba cuando los demócratas aprobaron Obamacare en 2010. Apenas un 28% califica la cobertura sanitaria del país de alta, lo que supone un descenso de 11 puntos.El diario destaca que el programa oficialmente llamado Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio solo tuvo éxito en lograr el objetivo político de ampliar el control gubernamental sobre las aseguradoras, a cambio de derrochar subvenciones a los estadounidenses para que compren “productos excesivamente caros y pésimos”.En ese sentido, entre los efectos negativos del Obamacare se encuentra que ha alimentado la ira contra las compañías aseguradoras, sentimiento que se cree habría estado detrás del asesinato del CEO UnitedHealthcare, ocurrido a principios de diciembre, sugiere el medio. "Los efectos perversos de ObamaCare están alimentando la ira pública contra las aseguradoras y el apoyo a un sistema de pagador único que las eliminaría", destaca The Wall Street Journal. A casi 15 años de la puesta en marcha del Obamacare, no ha mejorado la salud de los estadounidenses, pues como señala un nuevo estudio del Paragon Health Institute, citado por el diario, las tasas de mortalidad de personas de 25 a 64 años por causas médicas importantes, como enfermedades hipertensivas, diabetes y afecciones neurológicas, aumentaron entre 2009 y 2019. Lo anterior a pesar de que Estados Unidos gasta 2 billones de dólares más en sanidad que en 2010.

