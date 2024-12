https://noticiaslatam.lat/20241209/el-efecto-trump-impulsa-a-las-criptomonedas-memecoin-1159603117.html

El efecto Trump impulsa a las criptomonedas 'memecoin'

El efecto Trump impulsa a las criptomonedas 'memecoin'

Sputnik Mundo

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha representado un impulso al precio de las criptomonedas en general, pero... 09.12.2024

donald trump

economía

criptomonedas

💶 divisas

📈 mercados y finanzas

Según un análisis del diario británico Financial Times, los tokens basados en momentos virales han registrado un importante crecimiento en el último mes tras el triunfo de Trump, superando incluso a la criptomoneda más conocida y utilizada, el bitcoin.Este crecimiento en el valor de esas divisas se explica, agrega Financial Times, debido a que la victoria de Donald Trump ha provocado un aumento de la especulación con las llamadas memecoins, pues el republicano ha sugerido cambios favorables en la regulación del dinero digital, incluso con el nombramiento de Paul Atkins como próximo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés), alguien que asesora a firmas financieras y compañías de criptomonedas.Las memecoins más consolidadas, dice el rotativo, como Dogecoin, han superado a bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo, en el último mes y se han unido al rápido surgimiento de nuevas monedas que se han lanzado en los días posteriores a la victoria de Trump. Un ejemplo del crecimiento de los memecoin es el PNUT (que se refiere a una ardilla huérfana llamada Peanut a la que las autoridades de Nueva York aplicaron la eutanasia), que recientemente alcanzó una capitalización de mercado de 1.200 millones de dólares. Mientras que PEPE, que hace referencia a una rana de cómic, tiene una capitalización de mercado de 8.200 millones de dólares.Sin embargo, comenta el medio financiero, los críticos advierten que las memecoins son poco más que activos espumosos que representan la volatilidad del mercado, y recuerdan a la moda de los tokens no fungibles (NTF’s, por sus siglas en inglés), que finalmente se convirtieron en una burbuja.

