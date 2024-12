https://noticiaslatam.lat/20241209/eeuu-se-dice-dispuesto-a-equipar-y-entrenar-a-reclutas-ucranianos-de-18-anos-1159632022.html

EEUU se dice dispuesto a equipar y entrenar a reclutas ucranianos de 18 años

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos confirmó que, si Kiev reduce la edad de reclutamiento a 18 años, estaría dispuesto junto con sus aliados a equipar y... 09.12.2024

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el pasado 4 de diciembre que Ucrania necesitaba involucrar a los jóvenes "en la lucha" contra Rusia, en particular los comprendidos entre los 18 y los 25 años. "Son decisiones muy difíciles. Pero, por ejemplo, involucrar a los jóvenes en la lucha, creemos, muchos de nosotros creemos, que es necesario", afirmó Blinken en una entrevista con una agencia de noticias, tras una reunión ministerial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Dmitri Litvin, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, replicó al día siguiente que las autoridades de su país no planeaban movilizar a ciudadanos a partir de los 18 años de edad. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Georgiy Tikhiy, dijo en noviembre que Ucrania ha estado negociando planes con Estados Unidos para reducir la edad de movilización de 25 a 18 años. El pasado 18 de mayo, en Ucrania entró en vigor una ley que endurece las condiciones de movilización militar y las sanciones para los evasores y deja a los reservistas un plazo de 60 días después de decretada la movilización para comparecer ante una oficina de registro y alistamiento militar y actualizar sus datos personales. Asimismo, la nueva ley permite enviar citaciones a cuentas electrónicas y obliga a los ciudadanos varones de 18 a 60 años a llevar encima papeles de registro militar durante el período de movilización y presentarlos a petición de los funcionarios de oficinas de registro y alistamiento militar, agentes de policía y guardias fronterizos. A los evasores les pueden quitar la licencia de conducir. El Kremlin ha dicho en múltiples ocasiones que Occidente está decidido a librar una guerra contra Rusia "hasta el último ucraniano", pero no tendrá éxito porque la operación rusa en Ucrania continuará hasta que se cumplan todos sus objetivos.

