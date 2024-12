https://noticiaslatam.lat/20241209/desde-la-cancilleria-rusa-preguntan-si-reuters-refutara-su-falsa-noticia-sobre-la-muerte-de-asad-1159606926.html

Desde la Cancillería rusa preguntan si 'Reuters' refutará su falsa noticia sobre la muerte de Asad

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, quiere saber si la agencia 'Reuters' va a desmentir su información sobre la supuesta... 09.12.2024, Sputnik Mundo

"Me pregunto si Reuters, que informó sobre la 'highly likely' [muy probable] muerte de Asad, ¿se desmentirá a sí misma? Esta es precisamente la difusión de falsedades, contra la que Occidente lucha con tanto celo", escribió Zajárova en su canal de Telegram.Previamente, Asad llegó a Moscú con miembros de su familia, informó a Sputnik una fuente de la Presidencia rusa. Rusia les ha concedido asilo por motivos humanitarios. Como había afirmado Reuters anteriormente, el expresidente podría haber muerto en un accidente aéreo. El medio británico ya ha borrado esta información.Miembros de la oposición armada siria que se apoderaron de la televisión estatal anunciaron que habían tomado el control del país. El primer ministro sirio, Mohamed Gazi Jalali, declaró que permanece en el país con varios ministros, pero que no saben el paradero del ministro de Defensa. El alto funcionario señaló también que había establecido contacto con los dirigentes de la oposición.Anteriormente, desde el Ministerio de Exteriores de Rusia informaron que Asad dejó el cargo presidencial y el país, después de negociaciones con la oposición, dando instrucciones para transferir pacíficamente el poder. El ente también aseguró que se toman "todas las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los connacionales en Siria".

