¿Cómo la industria automotriz de China podría afectar al mercado mundial del petróleo?

Mientras que los chinos optan cada vez más por los automóviles eléctricos, Pekín reducirá drásticamente las importaciones de petróleo, lo que provocará una... 08.12.2024, Sputnik Mundo

China representa el 41% del crecimiento anual de las ventas mundiales de oro negro. Sin embargo, los analistas señalan que el país tiene cada vez más automóviles eléctricos, por lo que pronto no necesitará mucha gasolina. Asimismo, el prolongado debilitamiento económico está ralentizando el consumo.La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en respuesta a la ralentización del consumo chino, prorrogó sus recortes voluntarios de producción, aunque en octubre no tenían previsto hacerlo. También volvió a rebajar sus estimaciones de demanda para 2024 y 2025."¿Qué opciones tiene la OPEP? Evidentemente, o bien una reducción adicional proporcional de la producción, o bien reconocer que el precio del Brent caerá por debajo de los 70 dólares por barril. De lo contrario, no podrá preservar su cuota de mercado", argumenta a Sputnik el especialista del Departamento de Investigación Estratégica de la agencia de mercadotecnia comercial TR, Yaroslav Ostrovski.Al mismo tiempo, los expertos subrayan que la difusión de los automóviles eléctricos y el rechazo del transporte con motor de gasolina no es la única razón del descenso de la demanda de petróleo. En primer lugar, las ventas de vehículos eléctricos en China se ven impulsadas no solo por la opción ecológica, sino también por su sobreproducción. En un intento de protegerse de la afluencia de automóviles chinos, EEUU les impuso aranceles prohibitivos, de hasta el 100%. Las exportaciones a ese país han dejado de ser rentables.A mediados de 2023, Pekín introdujo incentivos a gran escala para los vehículos ecológicos con el fin de impulsar las ventas nacionales. En los próximos cuatro años, quienes compren automóviles eléctricos, híbridos o impulsados por hidrógeno están exentos del impuesto de compra. La suma total de este estímulo asciende a más de 72.000 millones de dólares.Tuvieron que vender los vehículos en el mercado nacional y muchos aprovecharon los descuentos. Esto contribuyó a las fluctuaciones del mercado del petróleo en el tercer trimestre de 2024, así como a que se hablara de "un gran rechazo chino" del petróleo, señala a Sputnik el jefe del departamento Atención al Cliente y Ventas de la empresa de corretaje Alfa-Forex, Alexandr Shneiderman.Por otro lado, existe una serie de problemas tecnológicos que han impedido hasta ahora la expansión a gran escala del uso del transporte eléctrico. En particular, la producción de baterías es un proceso extremadamente exigente en recursos.Otro punto crítico es la utilización de baterías. Su vida útil dura entre siete y diez años, y su sustitución cuesta de 15.000 a 20.000 dólares. Al mismo tiempo, solo el 5% de las baterías de iones de litio se reciclan por completo. Se trata de un enorme problema medioambiental que aún no saben cómo resolver. Así que todavía hay mucha incertidumbre sobre el destino del motor de combustión interna, añade el analista.Por lo tanto, es demasiado pronto hablar de un colapso total del mercado del petróleo. Hay factores de contención, entre ellos, la demanda en la industria petroquímica, el interés constante por el combustible para aviones, de acuerdo con los analistas de Morgan Stanley. La consultora FGE prevé que el pico de las importaciones de petróleo se sitúe en 11,2 millones de barriles diarios en 2025.Hay otros argumentos para preservar el consumo en China. Por ejemplo, para compensar los efectos de la crisis, Pekín ha aprobado un paquete de medidas para estimular la economía por valor de 1,4 billones de dólares. Además, ayudará a las empresas a reducir su deuda ante los bancos en 5,3 billones. El Banco Popular de China quiere que los inversores vuelvan a la bolsa para aumentar la liquidez de las empresas, ya han destinado 113.000 millones de dólares a este fin.Las importaciones chinas de petróleo alcanzaron su nivel máximo en 2023 y están descendiendo, informa la agencia Reuters citando a expertos.El ritmo de electrificación del transporte en China no tiene precedentes. En 2023, uno de cada tres automóviles nuevos comprados allí fue eléctrico y la cuota en las ventas globales alcanzó el 60%. En julio fue registrado un punto de inflexión: por primera vez el número de automóviles eléctricos e híbridos adquiridos superó al de automóviles con motor de combustión interna, indica el medio británico.En 2023, los suministros de petróleo de Rusia a China aumentaron un 24%. Moscú mantuvo el primer lugar entre los exportadores (107 millones de toneladas). Arabia Saudita tiene 86 millones, mientras que Irak 59 millones.

