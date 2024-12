Existe el riesgo de que la capa de hielo del Ártico, debido a los cambios en las condiciones meteorológicas, se derrita por completo en verano, lo que podría ocurrir antes de 2030, posiblemente ya en 2027, aseguraron científicos de la Universidad de Gotemburgo en un estudio."Se ha hecho una evaluación de modelización de buena fe... no se trata de que el Ártico se derrita. Se trata de que, con una probabilidad del 3%, prácticamente no habrá hielo en el Ártico un día de septiembre de 2027 o algo más tarde. Se trata de una construcción bastante hipotética", destacó Kokorin.Señaló que en el tercer informe de evaluación del cambio climático del Servicio Federal de Hidrometeorología de Rusia, publicado en 2022, se estimaba dicha probabilidad en un 5%, pero para la década de 2030. El período estival en el Ártico dura de mayo a septiembre.

¿Existe la posibilidad de que el Ártico se derrita por completo?

