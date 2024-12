https://noticiaslatam.lat/20241206/fiscalia-de-peru-abre-investigacion-contra-dina-boluarte-por-presunto-abandono-del-cargo-1159537932.html

Fiscalía de Perú abre investigación contra Dina Boluarte por presunto abandono del cargo

Fiscalía de Perú abre investigación contra Dina Boluarte por presunto abandono del cargo

La Fiscalía de Perú abrió este 5 de diciembre una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos abandono del cargo y... 06.12.2024, Sputnik Mundo

"La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ha iniciado una investigación preliminar contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo", informó el Ministerio Público en un comunicado. Añadió que los hechos "están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de procedimiento quirúrgico al que fue sometida". La Fiscalía abrió la investigación tras las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otárola, quien declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la jefa de Estado se ausentó en junio de 2023 a causa de una intervención quirúrgica a la que se sometió. En palabras de Otárola, Boluarte Ercilia se mantuvo alejada de actos públicos durante 10 días por su operación, lo que quiere decir que no se hizo cargo de sus responsabilidades durante dicho periodo. Hasta ahora, la mandataria no ha hecho declaraciones al respecto. En cambio, el primer ministro Gustavo Adrianzén tildó de bajeza las preguntas de la prensa respecto a la cirugía a la que se sometió Boluarte. Actualmente, la presidenta peruana es investigada por las autoridades de su país por presuntamente haber cometido delitos de genocidio y actos de corrupción cometidos durante su gestión.

