https://noticiaslatam.lat/20241205/ni-consenso-ni-garantias-lavrov-critica-la-decadencia-de-la-osce-1159524439.html

"Ni consenso ni garantías": Lavrov critica la decadencia de la OSCE

"Ni consenso ni garantías": Lavrov critica la decadencia de la OSCE

Sputnik Mundo

En la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no queda espacio "ni para la cooperación ni para la seguridad", declaró el ministro de... 05.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-05T15:32+0000

2024-12-05T15:32+0000

2024-12-05T15:32+0000

internacional

rusia

osce

serguéi lavrov

🌍 europa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

seguridad

otan

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/0f/1145743600_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_5da7d97a78a5d222e3f988eaf9a79510.jpg

"Parecería que en las actuales condiciones de profundos cambios en el equilibrio del poder mundial, la OSCE podría convertirse en uno de los puntos de encuentro de los intereses de todos los miembros del espacio europeo. Pero a nadie de los presentes en esta sala se le ocurriría utilizarla para este fin", lamentó Lavrov en la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Malta.Fueron los miembros de la OTAN y de la Unión Europea quienes han apartado a la organización de los procesos políticos con sus acciones, prosiguió el canciller ruso. Como consecuencia, "una OSCE así carece de sentido", expresó.Advirtió que "la OSCE existe mientras haya consenso, mientras cada Estado tenga garantías de que sus intereses serán considerados. (...) Ahora no queda ni consenso ni garantías".EEUU y la OTAN en Asia-PacíficoLavrov prestó atención a las políticas de la Administración Biden en Asia-Pacífico. De acuerdo con el ministro ruso, Washington está trasladando la infraestructura de la OTAN a la mencionada región.En este contexto, denunció la creación de bloques militares con rastros "de relleno nuclear", así como el despliegue de fuerzas militares con participación de la OTAN en el mar de China Meridional, el estrecho de Taiwán y alrededor de la península de Corea.El conflicto en UcraniaLas "fantasías" sobre el envío de tropas extranjeras a Ucrania solo agravan la situación, declaró Lavrov. Rusia, a su vez, "no quiere atacar a nadie", subrayó.En cuanto al proceso de la búsqueda de la solución del conflicto, Lavrov mencionó que cualquier iniciativa de paz debe tener en cuenta tanto las cuestiones de seguridad como las de derechos humanos.Según el canciller, Rusia no alberga esperanzas en las organizaciones occidentales en el asunto, por lo que Moscú apuesta por la necesidad de reforzar la seguridad en Eurasia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. A su vez, Volodímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20241204/kiev-confirma-negociaciones-con-eeuu-sobre-movilizacion-de-jovenes-de-18-anos-para-servicio-militar-1159488696.html

https://noticiaslatam.lat/20241205/el-kremlin-senala-que-saludara-cualquier-esfuerzo-de-mediacion-para-la-paz-en-ucrania-1159516030.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, osce, serguéi lavrov, 🌍 europa, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, otan