https://noticiaslatam.lat/20241205/mexico-aclara-que-la-querella-contra-la-mina-de-vulcan-no-es-un-tema-comercial-es-ambiental-1159526179.html

México aclara que la querella contra la mina de Vulcan "no es un tema comercial, es ambiental"

México aclara que la querella contra la mina de Vulcan "no es un tema comercial, es ambiental"

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la disputa que el Gobierno sostiene desde hace años con la empresa estadounidense Vulcan Material, por... 05.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-05T18:23+0000

2024-12-05T18:23+0000

2024-12-05T18:23+0000

américa latina

medioambiente

política

claudia sheinbaum

méxico

calica

vulcan

yucatán

andrés manuel lópez obrador

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/06/1145451122_0:18:1116:645_1920x0_80_0_0_aea50be655354549a4eb9e9a51048487.png

La mandataria recordó que la compañía causó graves afectaciones en la región, que forma parte de la península de Yucatán."[Para disminuir las afectaciones], la decisión que tomó el entonces presidente [Andrés Manuel López Obrador] fue declarar [el sitio donde está la mina] como área natural protegida, con lo que se clausuraron los trabajos de la minería en esa zona. Hasta el momento, permanecen así. Vamos a ver el tema del amparo. Ellos dijeron, en algún momento, que había una expropiación [y no es así]", destacó.Igualmente, Sheinbaum exigió que las compañías, sean de EEUU o Canadá, deben respetar las medidas ambientales."Las normas que tienen en sus países, deben ser las mismas que cumplan en nuestro país. No pueden quebrantar una norma ambiental (...) es parte del T-MEC", refirió.Las tensiones no son nuevasCon anterioridad, la empresa Vulcan demandó al Estado mexicano, que argumenta un crimen ecológico, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial. López Obrador adelantó previamente que la decisión puede ser impugnada en tribunales, pero sostuvo que México tiene "derecho a cuidar su territorio".El tribunal internacional determinará si México violó o no sus obligaciones bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La compañía exige una compensación de 1.529 millones de dólares en el juicio interpuesto en el CIADI.La concesión de Vulcan Materials para explotar y comercializar piedra caliza triturada y hormigón premezclado, vence en 2037. La firma acusa al Estado mexicano de incumplir compromisos plasmados en el Memorándum de Entendimiento de 2014, que dibujaba un camino para terminar con una serie de disputas legales añejas.Pese a estos señalamientos, en septiembre de 2024, el entonces presidente mexicano declaró Calica como área natural protegida. Esta cambió de nombre a Felipe Carrillo Puerto y comprende una extensión total de más de 53.000 hectáreas.Esta nueva zona abarcará los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, en el estado de Quintana Roo, uno de los más importantes de la península de Yucatán.Frente a esta decisión, Vulcan presentó un amparo, mismo que fue admitido por un juez federal de Quintana Roo.

https://noticiaslatam.lat/20240923/mecanismos-de-solucion-de-controversias-en-los-tlc-un-instrumento-imperial-contra-el-sur-global-1157661379.html

https://noticiaslatam.lat/20231107/la-minera-de-eeuu-que-se-ha-apropiado-de-la-riviera-maya-un-dano-ambiental-irreversible--video-1145509572.html

méxico

calica

yucatán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

medioambiente, política, claudia sheinbaum, méxico, calica, vulcan, yucatán, andrés manuel lópez obrador