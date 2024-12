https://noticiaslatam.lat/20241205/el-gobierno-asevera-que-un-brote-de-bacteria-en-hospitales-del-centro-de-mexico-esta-controlado-1159527436.html

El Gobierno asevera que un brote de bacteria en hospitales del centro de México "está controlado"

El Gobierno asevera que un brote de bacteria en hospitales del centro de México "está controlado"

Sputnik Mundo

El Gobierno de México informó que el brote de la bacteria 'Klebsiella oxytoca', detectada en hospitales del Estado de México, entidad en el centro del país... 05.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-05T17:03+0000

2024-12-05T17:03+0000

2024-12-05T17:03+0000

américa latina

💗 salud

claudia sheinbaum

méxico

estado de méxico

gobierno de méxico

bacterias

klebsiella oxytoca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/05/1159527644_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_8d3dca3ed21be556a59ff64d00d054b5.jpg

"Ayer me informaron de un caso [en particular], pero digamos que está controlado [el brote] y va a [dar más detalles] la Secretaría de Salud", expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.Durante esta semana, la Secretaría de Salud mexicana dio a conocer que existían 15 casos confirmados de pacientes internados en instituciones públicas y privadas, que habían adquirido esta bacteria."El rango de edad [de los afectados] es de 0 a 14 años, aunque la mayor proporción de los casos son neonatos con administración de líquidos parenterales con datos clínicos y de laboratorio compatibles con infección del torrente sanguíneo (ITS). En los casos donde ha sido posible la identificación de agente causal, se confirmó Klebsiella oxytoca como la causa de la ITS", expuso en un comunicado.De igual manera, la dependencia federal mexicana solicitó a los hospitales de todo el país extremar vigilancia y precauciones para frenar los contagios, así como reportar cualquier caso ante la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) y la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES)."Las ITS asociadas a la atención de la salud representan un desafío significativo en los entornos hospitalarios debido a su impacto en la morbilidad, mortalidad y costos. Las directrices para su control dentro de las unidades se basan en estrategias específicas destinadas a reducir la incidencia de estas infecciones, promoviendo prácticas seguras y basadas en evidencia", subrayó la Secretaría de Salud de México.Según las autoridades mexicanas, la bacteria Klebsiella oxytoca se encuentra normalmente tanto en el medioambiente como en el tracto gastrointestinal de humanos y animales. En personas con un sistema inmunológico debilitado, puede causar infecciones urinarias, de la piel y en los tejidos óseos.Asimismo, puede provocar neumonía y, en casos más graves, la bacteria causa sepsis, lo que puede derivar en el fallecimiento del paciente.

https://noticiaslatam.lat/20240421/agua-potable-contaminada-con-aceite-o-diesel-esto-ocurre-en-una-alcaldia-de-la-ciudad-de-mexico-1149845203.html

méxico

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, claudia sheinbaum, méxico, estado de méxico, gobierno de méxico, bacterias, klebsiella oxytoca