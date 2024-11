https://noticiaslatam.lat/20241102/crecen-las-violaciones-los-asaltos-y-los-tiroteos-en-las-ciudades-de-eeuu-1158717335.html

Crecen las violaciones, los asaltos y los tiroteos en las ciudades de EEUU

Crecen las violaciones, los asaltos y los tiroteos en las ciudades de EEUU

Las violaciones, los asaltos y los tiroteos han incrementado más del 40% en las ciudades estadounidenses desde 2019, informó 'The Washington Times', citando... 02.11.2024

De acuerdo con el medio, el número de habitantes de las ciudades que informaron haber sido víctimas de delitos violentos se disparó más del 40% entre 2019 y 2023. En tanto, los robos, incluido el robo a la propiedad, aumentaron 26% en el periodo referido. Dado que la encuesta federal no incluye información sobre los delitos contra la propiedad relacionados con las empresas, "los robos y hurtos desenfrenados en las metrópolis no se tienen en cuenta en los hallazgos", precisa la nota. Sin embargo, las cifras apuntan a que el aumento del crimen se limita a las ciudades, mientras que el análisis mostró pocos cambios en las zonas rurales y urbanas del país norteamericano, según el texto. Cuestionado sobre la tendencia criminal, el veterano experto en estadísticas delictivas Jeff Anderson —quien detectó el incremento de las tasas de criminalidad—, le dijo a Washington Times que la visión ideológica de las fiscalías es la causa principal. Según el artículo, la Oficina del Censo elabora todos los años la NCVS a partir de una muestra de unos 240.000 estadounidenses. Los entrevistadores realizan la encuesta cara a cara para determinar si los encuestados han sido víctimas de "delitos personales no mortales", como violaciones, agresión sexual, robos, agresiones agravadas simples y otros.Por otro lado, casi la mitad (45%) de los encuestados dijeron que no denunciaron los delitos de los que fueron víctimas, equiparando la cifra a la de 2019. En ese sentido, Anderson observó que los resultados de la encuesta contradicen la narrativa de la Casa Blanca de que las tasas de criminalidad a nivel nacional han disminuido.Tan solo este viernes 1 de noviembre, al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en medio de una celebración de Halloween en la ciudad estadounidense de Orlando, ubicada en el estado de Florida, según reportó el jefe de la Policía de la urbe, Eric Smith.

